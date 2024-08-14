国家现代农业产业园立足各地资源禀赋
做强特色产业 培育园区品牌（新时代画卷·国家现代农业产业园③）
图①：江西彭泽县国家现代农业产业园稻渔种养基地。
习近平总书记指出，发展特色产业是实现乡村振兴的一条重要途径。
产业兴则百业兴。2017年以来，农业农村部、财政部累计建设180个以特色产业为主导产业的国家现代农业产业园。各产业园立足当地资源禀赋，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，探索乡村特色产业发展有效路径。
产业规模不断扩大。培育东坡泡菜、潜江小龙虾、古田食用菌等一批集中度高、效益好的特色产业。截至2023年底，特色产业园平均产值91亿元，已累计建成43个产值超100亿元的特色产业园。
产业链条不断延伸。特色农产品初加工、精深加工和综合利用加工协同发展，培育了一批传统优势食品产区和地方优势食品产业，建成抚松人参、洛川苹果等国家级特色产品批发市场。
产业品牌不断培育。挖掘区域特点、民族特色、乡土特征，设计园区公用品牌形象和标识，培育内蒙古科尔沁牛、辽宁东港草莓等一批口碑好、质量过硬的知名区域公用品牌。
产业业态不断丰富。农旅融合加快发展，休闲农庄、观光农园、农家乐等超30万家。农村电商方兴未艾，2023年，产业园所在县的休闲农业和乡村旅游营业收入超960亿元，农产品网络销售额近1400亿元。
（本报记者 郁静娴）
《 人民日报 》（ 2024年08月14日 08 版）
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