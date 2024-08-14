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国家现代农业产业园立足各地资源禀赋

做强特色产业 培育园区品牌（新时代画卷·国家现代农业产业园③）

2024年08月14日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：江西彭泽县国家现代农业产业园稻渔种养基地。
　　彭荣影摄（影像中国）
　　图②：广东湛江农垦（雷州半岛）国家现代农业产业园剑麻标准化种植基地。
　　黄观弟摄（影像中国）
　　图③：江苏无锡惠山区国家现代农业产业园水蜜桃种植基地。
　　程永红摄（影像中国）
　　图④：陕西西安阎良区国家现代农业产业园羊乳制品生产线。
　　马向阳摄（影像中国）
　　图⑤：宁夏中宁县国家现代农业产业园，农特产品实现智能自动化装箱（盒）。
　　李少清摄（影像中国）
　　图⑥：青海都兰县国家现代农业产业园中晾晒的枸杞。
　　李成业摄（影像中国）
　　图⑦：湖北潜江市国家现代农业产业园小龙虾交易分选基地。
　　吴燕军摄（影像中国）
　　图⑧：吉林集安市国家现代农业产业园非林地人参种植基地。
　　丁宏伟摄（影像中国）
　　图⑨：贵州都匀市国家现代农业产业园都匀毛尖茶园基地。
　　申 军摄（影像中国）
　　图⑩：北京顺义区国家现代农业产业园，工作人员通过直播销售有机蔬菜。
　　刘雪萍摄（影像中国）
　　图?：四川岳池县国家现代农业产业园建成以水稻、油菜为主题的农旅融合景区。
　　岳池县融媒体中心供图
　　图?：新疆霍城县国家现代农业产业园薰衣草园发展观光农业，吸引众多游客。
　　张玉清摄（影像中国）

　　习近平总书记指出，发展特色产业是实现乡村振兴的一条重要途径。

　　产业兴则百业兴。2017年以来，农业农村部、财政部累计建设180个以特色产业为主导产业的国家现代农业产业园。各产业园立足当地资源禀赋，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，探索乡村特色产业发展有效路径。

　　产业规模不断扩大。培育东坡泡菜、潜江小龙虾、古田食用菌等一批集中度高、效益好的特色产业。截至2023年底，特色产业园平均产值91亿元，已累计建成43个产值超100亿元的特色产业园。

　　产业链条不断延伸。特色农产品初加工、精深加工和综合利用加工协同发展，培育了一批传统优势食品产区和地方优势食品产业，建成抚松人参、洛川苹果等国家级特色产品批发市场。

　　产业品牌不断培育。挖掘区域特点、民族特色、乡土特征，设计园区公用品牌形象和标识，培育内蒙古科尔沁牛、辽宁东港草莓等一批口碑好、质量过硬的知名区域公用品牌。

　　产业业态不断丰富。农旅融合加快发展，休闲农庄、观光农园、农家乐等超30万家。农村电商方兴未艾，2023年，产业园所在县的休闲农业和乡村旅游营业收入超960亿元，农产品网络销售额近1400亿元。

　　（本报记者  郁静娴）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月14日 08 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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