本报北京8月13日电 （记者韩鑫）8月13日，随着一件由菜鸟速递承运的快件从新疆乌鲁木齐发往昌吉，国家邮政局监测数据显示，今年我国快递业务量正式突破1000亿件，比2023年达到千亿件提前了71天。千亿件快递提速而至，既彰显出我国快递市场更加繁荣活跃、发展质效不断提升，也折射出经济发展的蓬勃活力与强劲韧性。

月均业务量超130亿件，月均业务收入超1000亿元，均创历史新高，今年以来，我国邮政快递业持续快速发展，既有量的增长，更有质的提升。国家邮政局相关负责人表示，随着我国经济回升向好，消费需求保持活力，在扩内需、稳增长系列政策利好下，快递业为服务线上经济发展、促进产品要素流动提供了有力支撑。此外，快递业不断开辟进厂快递、逆向物流等新领域新赛道，加快培育发展新动能新优势，为行业高质量发展注入新动力。

新疆喀什的樱桃、浙江金华的葡萄、广东阳江的菠萝蜜……各地的时令水果接连上市，快递企业深入田间地头，优化包装设计，加大冷链运输，推动原产地与消费市场高效衔接，让更多的农特产品走进千家万户。

今年是“快递下乡”工程启动10周年。10年间，邮政快递业通过“快递下乡”“快递进村”“一村一站”等工程不断推动农村邮政快递网络下沉，农村地区收投快件量10年间增长超10倍。特别是在中西部地区，快递企业持续加大基础建设投入，逐步完善县级寄递公共配送中心、乡镇标准化服务网点、村级寄递物流综合服务站等县乡村三级基础设施，农村寄递服务更加快速准确，区域发展的均衡性和协调性得到进一步提升。

数据显示，截至目前，我国已累计建成1200多个县级公共寄递服务中心、超30万个村级寄递物流综合服务站，建成了较为完善的农村寄递物流体系，在降低农产品流通成本、提升农产品流通效率等方面发挥着越来越重要的作用。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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