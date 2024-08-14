前7月人民币贷款增13.53万亿元
2024年08月14日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月13日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：今年前7个月，我国人民币贷款增加13.53万亿元。截至7月末，我国本外币贷款余额255.43万亿元，同比增长8.3%，人民币贷款余额251.11万亿元，同比增长8.7%。
分部门看，住户贷款增加1.25万亿元，其中，短期贷款增加608亿元，中长期贷款增加1.19万亿元；企（事）业单位贷款增加11.13万亿元，其中，短期贷款增加2.56万亿元，中长期贷款增加8.21万亿元，票据融资增加2146亿元；非银行业金融机构贷款增加5946亿元。
据初步统计，今年前7个月，我国社会融资规模增量累计为18.87万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加12.38万亿元。截至7月末，我国社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.85万亿元，同比增长8.3%。
“7月金融总量增长基本稳定，月末增速与上月基本相当，社会融资规模保持合理增长，反映金融持续发力支持实体经济。”中国民生银行首席经济学家温彬表示。
《 人民日报 》（ 2024年08月14日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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