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从巴黎奥运会看中国制造的贡献（观象台）

邱超奕
2024年08月14日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为全球规模最大、影响最为广泛的体育盛会，奥运会的“严选把关”彰显了中国制造的竞争力。勇攀质量高峰，勇闯科技前沿，勇立竞争潮头，期待更多中国产品跻身世界舞台

　　

　　巴黎奥运会上，中国制造处处可见、大放异彩、受到好评。从场外的头饰、玩具、无人机、电动巴士，到场内的场馆地板、乒乓球、杠铃片、运动鞋……80%的巴黎奥运会吉祥物由中国企业生产，80%以上的奥运相关设备、器材、纪念品等也在中国生产。

　　奥运会是体育健儿比拼的赛场，也是各国企业和产品竞争的舞台，中国制造作出了贡献，赢得了市场。

　　赢在规模优势。“奥运经济”会在短时间内促成大规模市场需求，对供应商快速响应大批量订单的能力提出了很高要求。而拥有规模化生产能力的中国制造凸显了优势。在“世界超市”浙江义乌，海量订单被各企业尽数接纳，上半年对法国的体育用品出口额增加150.7%。一家工厂仅4个月就完成了100万个奥运手环的生产，并赶在奥运会开幕前运抵巴黎；一家企业同时启用3座工厂，每天生产5000件服装，高效完成10万件球迷服订单；就连比赛期间偶然走红的一款发夹，日产能也在几天内迅速攀升至7万个……

　　赢在创新优势。一枚官方指定足球内置芯片，能辅助裁判员判断是否存在手球、越位等情况；一款国产运动地胶，采用自研发泡技术，防滑、耐划性能显著提高；一辆仅重6.9千克的场地自行车，在同级产品中全球最轻……巴黎奥运会上，哪怕看似普通的中国制造产品，也因科技力量加持而脱颖而出。

　　赢在产业链优势。巴黎奥运会采用的新式水翼帆板出自湖北一家企业。这家企业是全球唯一一家覆盖整个产业链、生产高性能水翼设备的公司，在材料研发和生产工艺方面具有较强竞争优势。细看各式中国制造的奥运产品，会发现其产地分布于河北、江苏、福建、山东、广东等省份，不少还是多地协作生产，显示出中国产业链供应链的体系完备优势。

　　作为全球规模最大、影响最为广泛的体育盛会，奥运会的“严选把关”彰显了中国制造的竞争力，也进一步折射出中国制造的前进方向。

　　巩固“搬不走”的产业优势。“搬不走”，体现在成本控制、产能规模、质量水准等各方面的综合实力和比较优势。对中国制造在本届奥运会上的精彩表现，有外国企业评价：“在短时间内交付优质和高标准产品，除了中国，几乎没有其他国家或地区能做到这一点。”当前，我国制造业面临人力成本上升、外部竞争加剧等挑战，不断夯实人才、技术、产业链等基础能力，加快发展新质生产力、建设现代化产业体系，就能将产业链核心技术和价值链高端环节牢牢掌握在自己手中，持续提升“人无我有、人有我优”的产业优势。

　　加快向高端化、智能化、绿色化转型。奥运会是观察全球科技创新和产业变革的一个窗口，本届奥运会相关产品的突出特点，是“含金”“含智”“含绿”量进一步提升。从高亮度、超高清显示屏，到装载智能芯片的柔道垫，再到碳减排超过50%的领奖服，一项项新技术、新应用正持续拓展产业新空间，这也证明中国制造转型升级依然大有可为。

　　勇攀质量高峰，勇闯科技前沿，勇立市场潮头，期待更多中国产品跻身世界舞台，也期待更多奥运科技从赛场走向市场，为中国制造增后劲、添动力。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月14日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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