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河南开封书店街——

古街文韵 历久弥新（消费视窗·一条街一座城）

本报记者 方 敏 张文豪
2024年08月14日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　古色古香的书店街。

　　游客在鼓楼夜市品尝开封小吃。

　　游客在摊位前挑选美食。

　　华灯初上，鼓楼夜市开市营业。
　　以上图片均为王旭摄（人民视觉）

　　夕阳斜照，河南省开封鼓楼一片金黄。鼓楼广场附近，一个个流动餐车正“藏”在街角。书店街边，摊主李新彬倚车而立。

　　6点30分到了。“咚—咚—咚！”音乐响起，餐车闻声而动，有序开往广场固定位置。支餐车、摆凳子、接电源、架锅具、上食材……熙熙攘攘的鼓楼夜市开始了。

　　这是开封市鼓楼特色文化街区特有景观。南接鼓楼的书店街历经千年变迁，不断焕发出新的文化气息和消费活力。近日，记者走进书店街，一窥古都开封的文化韵味和文化活力。

　　穿越千年

　　古街文化浓

　　书店街，一条以书店命名的街道。它在哪里？

　　开封市鼓楼特色文化商业区管委会主任徐文强带记者来到鼓楼。始建于明代的鼓楼，600多年来经历多次重修、重建，现已成为开封商业文化中心。“鼓楼特色文化街区由‘一楼四街’组成，以鼓楼为中心，辐射周边鼓楼街、寺后街、马道街、书店街。其中，书店街是最早的街道。”

　　从空中俯瞰，书店街、马道街形成一条中轴线，纵贯鼓楼广场。书店街位于鼓楼北侧，长620米、宽19米，已经成为弥漫文墨书香和夜市烟火的好去处。

　　置身街口彩绘牌坊下，放眼望去，两层阁楼式建筑分列街旁，青砖白缝、小瓦盖顶、飞檐翘角、坡顶花脊，风格古朴典雅。漫步街中，朱红的木门、雕花的匾额、招展的旗幡，尽显浓浓文化气息。

　　“宋代崇文抑武，再加上印刷技术的广泛应用，位于皇宫外的老街，自然而然成了书籍印刷业的聚焦地。”徐文强介绍，据《东京梦华录》记载，大宋皇宫外的这条街“每一交易，动即千万”。

　　北宋时期，书店街交易的商品主要有书籍、字画、古玩、衣物以及中药等。到了明清，书店街经营品种增多，仍然以书籍、文房四宝等为主。千百年来，街中书店鳞次栉比，碑帖字画充盈市面，形成了浓厚的文化氛围。

　　“近年来，我们对书店街进行了修旧如旧的改造，以更好地留住文化底色。在不少开封人眼中，书店街可谓一处文化地标和精神家园。”鼓楼区委常委、宣传部部长韩刚岭说。

　　近些年，书店街在激烈的市场竞争中“破茧”转型。电子商务的兴起，让实体书店遭受冲击。

　　在保留宋韵书香的同时，如何提供更多元的文化大餐，让书店街延续辉煌？这成为不可回避的“必答题”。探访古街，记者探寻到了突围之道。

　　3500余平方米的新华书店里，陈列的不只是书籍，亦不只是毛笔、砚台、碑帖，抱枕、泥人、大宋剪纸等各类文创产品琳琅满目。前些年，书店又充分利用现有空间，打造了“云艺阁”“云书阁”阁楼夹层，并在楼上设置了有声阅读区等。

　　店长张晓航介绍，书店经常举办阅读分享会、绘本故事会、非遗研学体验等活动，“我们是老牌书店，但不是老式书店。书店以‘城市历史文化体验空间’为定位，挖掘宋代人文和历史，从经营图书转为经营内容、传播文化。”

　　汴京书局则是鼓楼区政府主动引入的一家民营书店。在这里，古街与新店实现了“双向奔赴”。这家2022年开业的三层复合式书店中，摆满文创潮品，休闲书吧、自习室、活动室等更偏向年轻化。“我们这里是开封市中小学劳动教育实践基地，暑期会开展丰富的实践活动。”店长蒋南燕说，“得益于多元经营，开业两年来，已基本实现了收支平衡。”

　　各相关部门也在不断探索支持实体书店的新方式。“以前只是给补贴，单一的‘输血’常常是杯水车薪。现在多是安排活动，为书店‘造血引流’。”韩刚岭解释，相关部门每年都会联合书店开展世界读书日、全民阅读季、经典诵读大赛、非遗展演等活动。去年一年，汴京书局便开展各类活动90余场，参与人数3000多人。

　　目前，书店街有商户224家，其中书店40多家、文化用品商店上百家，经营涉及书籍教辅、笔墨纸张、体育器材、中外乐器、古今字画等。

　　科学管理

　　老巷美食香

　　如果说白天的书店街是安静的，保存着文人般的端庄斯文。那么到了晚上，书店街就热闹起来了，人间美味、市井烟火，满是扑鼻的生活气息。

　　华灯初上，广场、古街熙熙攘攘。沿着鼓楼，夜市餐车排起长龙，吆喝声、掌勺声此起彼伏。内蒙古的羊、福建的鱿鱼、柳州的螺蛳粉、新疆的烤馕，天南海北的美食，五花八门。这边，书店街同样商贩云集，咖啡、糕点、首饰挂件、贴膜、套圈，雅俗共赏，大人小孩都能找到自己的乐趣。

　　《东京梦华录》记载：“夜市直至三更尽，才五更又复开张”“冬月，虽大风雪阴雨，亦有夜市”。鼓楼夜市打破以往的坊、市界限，尽显城市之繁华、文娱之丰富。

　　自发形成的夜市，需要进一步规范。然而，流动的摊位不比沿街店铺，商家缺斤短两怎么办、污染环境谁来管、食品安全如何保证……记者在街区采访时找到了答案。

　　靠近书店街街口，李新彬的“李四烤面筋”生意火爆。他介绍，夜市餐车都是统一规格和样式，既美观又便于管理；餐车顶部加装了油烟净化器，可以减少空气污染；餐车用电由街道提供，定期检查确保安全……

　　记者看到，一辆辆餐车有序停放，招牌上不仅明码标价，还标注了分量：西瓜汁，10元一杯，大于450毫升；绵绵冰，15元一份，大于380克；黑豆腐，小份10元，共10块……

　　路过一处监管服务台，工作人员张影正在值班。“游客有任何投诉，都可以来我这里反映。我和11名同事一起在夜市巡查，遇到问题及时处理。”她介绍，只有精细化的服务，才能让游客慕名而来、尽兴而归。

　　鼓楼广场的食客，也在向老街流动。鼓楼特色文化商业区发展服务中心主任李尧说，鼓楼区建立业态动态调整机制，引入优质业态。“在书店街等历史文化街区，我们着力培育消费热点，满足市民游客品质化、多样化的消费需求，推进业态调整升级。”

　　“刘大哥讲话理太偏，谁说女子享清闲……”锣鼓响起来，豫剧唱起来。晚上，书店街旁的大宋戏楼开唱，吸引了大批戏迷驻足观看。

　　据介绍，书店街周边已初步形成特色餐饮、国潮文创、休闲水吧、夜间游览、体育健身、沉浸剧场等六大板块。书店街所在的鼓楼特色文化街区，被文化和旅游部确定为国家级夜间文化和旅游消费集聚区；书店街入选河南省第一批省级历史文化街区、河南省第一批试点步行街、河南省省级旅游休闲街区。

　　升级改造

　　文旅正当时

　　手工熬糖、掌勺挑稀、擀压拨糖、切块成型……书店街白记花生糕门店内，52岁的苗保垒采用古法娴熟地制作出带有温度的花生酥，引来顾客品尝。

　　白记品牌创于1912年，是一家河南老字号。“去年，街道进行提靓改造，我们也把店铺装修了一番，食品包装也进行了更新换代。”门店负责人白金苹说，“你看，这款包公形象已经做了5年多，现在还在不断添加新元素。”

　　千年古街、百年品牌，正在走向潮流化、年轻态。记者看到，店面装修透露着几分大宋武林风，寓意武林“糕”手。白金苹介绍，有的产品减糖，用木糖醇代替，让老年人放心吃；有的增加核桃、果仁、玫瑰花等口味，使年轻人更喜欢，“这些年，区里还组织非遗展示、美食节等活动，帮我们打开消费市场、提升品牌知名度。”

　　鼓楼区通过街区改造、环境整治、服务提升等手段，并引入新技术、新理念，不断激发消费潜力，打造一流历史文化街区。

　　2023年，鼓楼区加大财政资金投入，对书店街、鼓楼广场等街区周边硬件设施进行升级，街道路面、地砖、街景重新得以更换或修缮。在书店街、马道街两条街区，部署5G无线网络覆盖系统、智能广播系统、客流统计系统等，科技赋能智慧街区。如今，鼓楼主体加装了“5G云”无线广播设备，通过手机操控，便可实现夜市信息播放、预警预报等功能。

　　“从清明上河园来这里，大约3公里；从开封府过来，大约2公里。我们想把开封知名景点的游客吸引到鼓楼、书店街来。”鼓楼区文旅局局长窦丹丹说，“通过增加公交班次、增设共享单车、开通旅游专线等方式，让更多人在景区旅游、来街区消费。”

　　古街添新韵，文旅正当时。书店街为当地旅游发展和商业消费起到了良好的示范带动作用。今年一、二季度，书店街分别接待游客352万人次、187万人次，同比增长165%和41.53%。

　　郑州大学文化产业研究中心主任、河南省文化产业智库专家汪振军认为，书店街及其所在的鼓楼区在保存古都文化遗产、传承文化记忆等方面具有不可替代的作用。要进一步加强城市有机更新，创新文化业态，推动文化集聚，保留文化记忆，“建议继续推进硬件、软件建设相配套，物质与非物质文化遗产相融合，商业消费与文化传承相协调，并将木版年画、官瓷、汴绣等特色文化与旅游相融合，促进文旅文创共同发展。”

　　书店街西侧，新开发的“书店小街”项目于今年5月开业。“书店小街”总建设面积约1万平方米，现已陆续引入国内知名茶饮店、糕点店和文创饰品店等。漫步小街广场，能感受到古风与新潮的交融、文化和商业的碰撞。开业以来，这里还举办了创意集市、沉浸式演艺、历史主题展示等活动，成为书店街的新晋打卡地。

　　“书店街以其深厚的文化底蕴和浓郁的文化氛围，承载着鼓楼市民的情感记忆和精神归属。在打造全域旅游的同时，我们也在寻找专业运营团队、优化业态布局、培育文创品牌、打造智慧街区，让千年古街重装焕新。”鼓楼区委书记陶毓敏表示。

　　午夜12点，鼓楼夜市撤市，书店街也归于宁静。次日一早，随着店铺开张、招幌飘摇，这条千年古街将再次充溢文墨书香，迎来八方游客。穿越千年，古街历久弥新。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月14日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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