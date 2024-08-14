林丽鹂

规范行业协会商会涉企收费，看住向企业乱伸的“手”，有助于激发经营主体活力，推动高质量发展

近日，国家市场监督管理总局、中央社会工作部、民政部联合公布《行业协会商会收费行为合规指南》，回应了企业对规范行业协会商会收费行为的强烈诉求。

整治涉企乱收费是减轻企业负担的有力抓手。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“健全涉企收费长效监管和拖欠企业账款清偿法律法规体系”。今年的《政府工作报告》明确“加强违规收费整治”。

近年来，我国整治涉企乱收费取得明显成效。中央及各省（区、市）公布了政府性基金和涉企行政事业性收费目录清单，政府定价的经营服务性收费目录清单，以及行政审批中介服务收费目录清单，直接源自行政机关的收费大为减轻。然而，目前部分行业协会商会收费不规范的问题仍然存在。一些行业协会商会搭车收费等行为，不仅损害了政府公信力和公平竞争市场秩序，也加重了企业负担。这些收费问题得不到合理解决，企业就难以安心从事生产经营，最终影响经济发展。

行业协会商会是我国经济建设和社会发展的重要力量，在为政府提供咨询、服务企业发展、创新社会治理等方面发挥了积极作用。作为一种民间自治组织，行业协会商会收取适当的费用能保证其正常运行和发展，但收费行为需要规范，做到依法依规。企业迫切希望行业协会商会的收费得到进一步规范，行业协会商会自身也希望有关收费的规则更加清晰，进而促进行业协会商会健康可持续发展。

整治涉企乱收费，规范行业协会商会涉企收费，是营造法治化营商环境的重要内容。《行业协会商会收费行为合规指南》为行业协会商会提供了明确的收费行为标准，也为各级市场监管部门加强对行业协会商会收费行为的监管提供了依据和指导。这份指南明确禁止强制收费、多头收费、变相收费，并要求对收费较高、社会反映较强的收费进一步明确收费标准，提升行业协会商会收费的透明度。

用法治手段整治不合理涉企收费，是减轻企业负担的题中应有之义。看住向企业乱伸的“手”，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，有助于激发亿万经营主体活力，推动高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经