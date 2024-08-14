欧阳易佳

在金色沙滩上沐浴温暖阳光、赴高原旷野体会自然浩瀚、于幽静山谷里聆听溪水潺潺……暑假期间，全国各地旅游市场火热，市民游客踊跃体验消夏新模式，绿水青山成为今夏最好的旅游目的地。

旅游消费市场“热力十足”。数据显示，2024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%，其中第二季度国内出游人次13.06亿，同比增长11.8%。

青山层峦，绿水潺潺。今夏生态游活动丰富多彩，为游客提供多样化避暑选择。福建打造“绿色海丝”生态文化旅游带，走出了一条“环境美”+“百姓富”的绿色发展之路，为生态旅游点缀历史文化“底色”；云南滇池推出“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的诗意栖居，让“四围香稻、万顷晴沙”美景逐渐重现；海南打造“蓝色海湾”海洋生态旅游区，潜水、浮潜，美丽海湾正孕育旅游新场景……

国务院办公厅印发的《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》指出，要发展生态旅游产品。推出一批特色生态旅游线路。推进森林步道、休闲健康步道建设。

走进贵州省习水县，青山环绕，绿水相依，成片的稻田与清澈的溪水构成了一幅“小桥流水人家”的美丽生态画卷，来自全国的游客慕名前来避暑纳凉，在植被茂盛的大自然中享受清凉夏天，当地依托自然风光，打造出箐山森林公园、东风湖湿地公园、田坝村“梧桐山”等原生态的康养旅游胜地，让村民“足不出户”也能走出小康路。

生态美连着旅游旺、产业兴、百姓富。在浙江省安吉县余村，从“卖石头”到“卖风景”，让“黑”矿坑变身“绿”荷塘，走出一条生态美、产业兴、百姓富的新路。

八月，长白山天池迎来旅游热季。“半年冰天雪地，半年绿水青山”的宣传，让长白山“避暑经济”一路升温。从延吉的越“夜”越美丽网红打卡地，到珲春的“一眼望三国”，吉林文旅走出一条特色生态路，让冰天雪地的“冷资源”撬动了热辣滚烫的“热经济”。

瀛湖，位于陕西省安康市，是西北五省最大的淡水湖，也是中国南水北调中线工程的重要水源地，当地居民守护瀛湖“一泓清水永续北上”，从养鱼到护水，用生态“兴”旅，使产业提档升级，家家户户吃上了“生态饭”。

“绿水青山就是金山银山”“冰天雪地也是金山银山”“推动形成绿色发展方式和生活方式”……我国已经形成了一批广为市场接受的森林游、草原游、山地游和观鸟、科普、研学等生态旅游新产品。

目前，我国已设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等国家公园，建立各级各类自然保护地超过1.18万处，评选出逾百个国家生态旅游示范区，形成以森林公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、湿地公园、沙漠公园、水利风景区等为主要载体的生态旅游目的地体系。

“从大江南北到长城内外，到处都是旅游的人们，旅游承载着人民对美好生活的向往。”中国旅游研究院院长戴斌表示，“旅游已经成为人民群众美好生活的重要组成部分。”

中国科学院地理科学与资源研究所旅游研究中心助理研究员杨雪春表示，发展生态旅游将成为推动旅游业高质量发展的重要抓手。应探索建立生态产品旅游价值实现机制，在保护生态环境的前提下，鼓励发展特色旅游产业，探索生态产品旅游价值的实现路径，构建以生态产业化和产业生态化为主体的生态经济体系，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，为美丽中国建设提供旅游方案。（实习生徐皓萱对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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