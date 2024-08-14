欧阳易佳

夏日炎炎，瓜果硕硕。在横渠镇风池村产业园区，合作社专职负责人高梅芳坐在地头，看着自动灌溉系统给自家的猕猴桃地浇水。

“之前一亩地浇一次水，不算上人工费成本要80-90元。”落实水资源刚性约束制度，精打细算用好水资源，高梅芳兴奋地告诉记者，“自从换上了水肥一体化智能化浇灌设备，一亩地只要5-6元咧。”

水资源是经济社会发展的基础性、先导性、控制性要素。如何拧紧“水龙头”，管好用好水资源？答案藏在一本本民生账单里。

沃野千里，算精农田“土地账”

最近，内蒙古巴彦淖尔磴口县的农民老杨连着失眠了好几夜。作为当地“种植大户”，老杨家里2000多亩的麦子刚刚割完，眼见着金灿灿的麦子即将变成沉甸甸的钱票子，老杨激动得睡不着觉。

“通过水肥一体化，每亩地纯收入比原来增加了60%至70%！”老杨算了一笔账。

老杨家所在地，属于内蒙古黄河干流盟市间水权转让河套灌区沈乌灌域的试点工程灌溉范围。监测显示，引黄滴灌能够普遍节水30%以上，节省化肥30%以上，每亩地增产20%。

“从去年开始，我们开展了深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点工作。”水利部农村水利水电司二级巡视员党平表示，试点工作以深化农业水价综合改革为抓手，“两手发力”建成一批“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化灌区。

“我们成立了用水合作社，实现以水定种、集中连片，增加农艺节水设施，实现了农业节水控水的同时节本增效。”内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇东新水务合作社理事长陈小军告诉记者，“水价改革后，解决了因土地面积不实,分滩水费不均的问题，用水成本明显下降，降幅30%。”

陈小军与种植户交流实施水肥一体化后农作物增产、效益增加情况。受访者供图

党平拉着人民网记者算了一笔账，通过将用水权分配到乡镇、村集体、用水合作组织或农户，用水效率和价值得到了充分体现，促进了农业节水和用水权交易。2023年，21个典型灌区和县（区）开展第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点交易水量1490多万立方米，金额达到310多万元。

活水生“金”，成就工业“产业账”

碧空万里下，陕西富平县绿意涌动。在大唐渭河热电厂，动态大屏上实时滚动着最新的用水数据。

水是工业生产中最常见的“冷却剂”，也是生产加工工业制品的原材料用于生产加工工业制品。在我国，工业和农业用水占用水总量的70%以上。

循环利用再生水，让大唐渭河热电厂从用水大户变成节水大户。“我们积极探索中水回用新途径，把中水资源替代深井水作为机组设备的冷却用水，逐年降低自来水取水量，加大再生水取水量。”大唐渭河热电厂节能主管王亚军介绍。

在废水全过程资源化利用下，节水“账单”一目了然。2023年，该厂常规水用水量约134万吨，再生水用水量约287万吨。仅超滤、反渗透改造一项，产水率由70%提升至75%，年节约原水（水资源）使用量约5万吨。

大唐渭河热电厂节水设备。水利部供图

秉着“一水多用、重复利用、梯级使用”原则，该厂在火电生产过程中不断提高中水使用率，一方面减少了水资源消耗，另一方面也减少了污水排放，在向西安、咸阳两市集中供热和提供电能的同时，增容不增污，持续打造水资源节约型、生态环境友好型的能源企业。

近日，六部门联合印发《关于加快发展节水产业的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出推动节水产业发展的务实举措。政策技术双轮驱动下，一批批“高精尖”“绿富美”产业落地，带动地区活水送“金”。

和美家园，谱写人民“幸福账”

航拍骆岗公园。水利部供图

安徽合肥骆岗公园的草坪上，绿草茵茵，市民们悠闲地享受着夏日的阳光，在草坪之下，却暗藏着不为人知的“玄机”。

“大草坪的中间是微微向下凹的，就像一个碟子似的，具备储水功能，雨水可以汇集进大草坪储存起来。”合肥骆岗公园水生态系统规划项目负责人刘苑说。

刘苑介绍，骆岗公园种植乔灌木总计11.4万株、199个品种，灌溉需要大量水资源。而通过雨水花园、生态滤地、渗塘等“组合拳”，节水公园变身“幸福绿地”。刘苑给记者算起这笔“账”，园区年均节水率达到90%，每年约节水60万立方米，节约水费约180万元。

陕西西安护城河南门段风光。人民网 欧阳易佳摄

站在西安古城墙上，只见护城河波光粼粼，三只鸭子在河中自在游荡，岸边绿树成荫、花草成片。

有水的城市就有了灵韵。西安是缺水的城市，如何守护这处市民最近的亲水之地？2014年，西安护城河用再生水为护城河补水，其中再生水占30%。“从2014年至今，再生水使用量逐年增加，2023年使用量达到700万立方米，十年再生水用量达到4655万立方米，是西安市再生水使用的‘大户’。”西安城墙景区园林绿化景观有限公司护城河管理室主管陈炜说。

“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”。一滴水连接着土地丰饶、工业产能、人民幸福，写就民生账本中的“大文章”。（实习生徐皓萱对此文亦有贡献）

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(责编：孙红丽、吕骞)

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