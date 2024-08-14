人民网记者 王天乐 栗翘楚

戴上VR眼镜，参观者通过“时空穿梭机”体验深地一号地下奇妙之旅；给个口头指令，机器狗灵活地完成各种动作；面对电子屏幕，观众与苏东坡进行顺畅无阻的交流与对话……在湖北武汉长江之畔，有这样一家场馆，它用人工智能技术，刷新着城市的“颜值”与“气质”。

8月13日，人民网“梦幻灵境”AI展演中心（以下简称展演中心）正式开馆。如何让AI“独具慧眼”“神通广大”？当天，参展商携多款前沿应用亮相展演中心，200多名受邀嘉宾现场体验前沿AI技术，感受虚拟产业照进现实。

“没想到地底居然藏了这么多宝贝。”戴上VR眼镜，能够通过“时空穿梭机”体验深地一号地下奇妙之旅。在中国石化科技展厅，观众借助VR、体感互动等最新的视听技术，化身石油勘探队员，开启探险之旅。

中国石油化工股份有限公司党组宣传部部长于永生接受人民网记者采访时表示，中国石化统筹推进智能化转型，构建人工智能平台并持续深化场景化应用。例如，运用油气大模型掀开隐蔽油气藏“面纱”，智能巡检机器人穿梭在工厂中检查安全隐患，智能加油机器人120秒内即可顺畅完成加油全流程等。

促消费，开拓丰富体验场景是重要一环。近年来，湖北省正积极进行招商引资，利用AI技术持续打造消费新场景、提升消费新体验。

“今天的活动举办得非常成功，在人民网的大力支持下，来自全国各地的人工智能企业齐聚武汉，为更多优质项目落地湖北提供了契机。”湖北省商务厅协调处处长陈娟接受人民网记者采访时表示，湖北省非常重视人工智能产业发展，今年以来，全省共引进51个项目，签约金额750亿元。

据悉，展演中心建筑面积4000平米，设有前沿AI技术与应用互动体验区、AI节目全息演出区、AI研学培训区等，致力于成为面向广大青少年、市民游客和机关企事业单位的科技素养教育馆、新型消费打卡地、科技新品发布场，为地方打造文旅新名片、科普新阵地和招商引资提供新载体。

展演中心内，不仅有琳琅满目的AI体验项目，还有一部名叫《白泽的奇幻旅程》的好剧正在上演。在270度环绕屏线下舞台、基于虚幻引擎的线上虚拟舞台、生成式人工智能等多重技术加持下，观众与智慧生命体“白泽”一起沉浸式冒险游历。

作为多次参观展演中心的观众，长江人民艺术剧院市场部朱俐燕对各类体验印象深刻，她表示，“展演中心或将成为武汉的又一网红打卡地，丰富多彩的体验项目、美轮美奂的沉浸式表演，期待AI技术与各行各业碰撞出更多火花。”

(责编：孙红丽、吕骞)

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