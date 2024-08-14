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西辽河支流出现溃口 水利部启动重大水旱灾害事件调度

2024年08月14日13:09 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受8月11日至12日强降雨影响，西辽河支流老哈河出现明显涨水过程。13日10时左右，老哈河赤峰市松山区太平地镇八台营子河段左岸堤防发生溃口险情。

水利部发布的汛情通报显示，水利部接到险情报告立即启动重大水旱灾害事件调度指挥机制，分析研判险情发展态势、洪水影响范围。开展溃口处洪水演进数字推演，划定洪水淹没风险区域。对风险区人员立即实施转移，落实“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”五个关键环节责任和措施，确保人员不伤亡。派出无人机对风险区域进行监测搜索，确保不落一人。同时，立即关闭溃口上游老哈河干支流所有水库，迅速减少河道洪水流量，防止险情进一步发展。

8月9日12时，水利部针对内蒙古自治区启动洪水防御Ⅳ级应急响应并发出通知，要求地方水利部门和有关流域管理机构加强监测预报预警，滚动会商研判雨情水情汛情，强化水工程调度和堤防巡查防守，做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命财产安全。水利部松辽水利委员会已启动洪水防御Ⅳ级应急响应，全力做好强降雨防范应对工作。

(责编：孙红丽、吕骞)
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