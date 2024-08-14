人民网武汉8月14日电 （记者孙阳、王天乐、栗翘楚）8月13日，人民网联合湖北省有关部门共同启动“AI湖北行动”，人民网“梦幻灵境”AI展演中心正式开馆。当天，200多名受邀嘉宾现场体验前沿AI技术，感受虚拟产业照进现实。

学员们正在AI研学培训区进行体验。人民网记者 王天乐摄

在AI研学培训区，一辆辆摆放整齐的航空模型和操纵手柄摆放在展柜上。在这里，学员们可以结合人工智能科普课程，实现从了解AI到学习AI，再到实践AI的全过程。

武汉人工智能研究院展区。人民网记者 王天乐摄

如何让AI“独具慧眼，武汉人工智能研究院给出了自己的解决方案。通过自主研发的多模态大模型，不仅能够处理人类产生的语音、图像、文字等数据，还能够理解三维场景、信号等数字物联时代的重要信息。

参观者在中石化展区体验深地一号地下奇妙之旅。人民网记者 王天乐摄

“没想到地底居然藏了这么多宝贝。”戴上VR眼镜，通过“时空穿梭机”体验深地一号地下奇妙之旅。在中国石化科技展厅，观众借助VR、体感互动等最新的视听技术，化身石油勘探队员，开启探险之旅。

参观者用VR眼镜观看纪录片。人民网记者 王天乐摄

“从儿时的‘口袋’宠物，到如今的机器宠物，AI技术的发展让陪伴从虚拟走向现实。”前来参观的一位女士说。

一句口头指令，面前的机器狗便可以灵活地完成复杂动作，在现场智能设备体验区，各类AI设备引得现场嘉宾纷纷驻足体验。看似简单操作的背后，是复杂的交互与运算。

参观者向苏东坡数字人交流。人民网记者 王天乐摄

“东坡先生，您觉得易安居士的词写的如何？”通过一只话筒，屏幕中的苏东坡数字人就能侃侃而谈。该场景依托全息技术，深度融合人工智能大模型，实现与人类用户之间顺畅无阻的交流与对话。

“意犹未尽，从跨越空间到跨越时间，以前只有在科幻电影里的场景来到了我们身边，未来有多远，我想它就在我们眼前。”一位参观嘉宾说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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