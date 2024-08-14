人民网记者 王绍绍

骑共享单车绿色出行、买菜携带环保袋、选家电先看“能效等级”指标……如今，绿色低碳、适度节约、文明健康的生活理念和消费模式已经深深融入人们衣食住行的方方面面，“绿色”已然成为消费生活的主打色。

《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》）8月11日发布，对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。《意见》提出，积极扩大绿色消费。支持有条件的地区通过发放消费券、绿色积分等途径，鼓励企业采取“以旧换新”等方式，引导消费者购买绿色产品。开展新能源汽车和绿色智能家电、节水器具、节能灶具、绿色建材下乡活动，加强配套设施建设和售后服务保障。鼓励用户扩大绿色能源消费。

随着居民更加注重生活品质，绿色环保意识逐渐增强，以运动健身产品、绿色智能家电、新能源汽车等为代表的升级类商品成为消费新增长点。

国家统计局最新数据显示，上半年，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长11.2%、11.3%；高能效等级家电、智能家电销售实现较快增长。据汽车流通协会统计，上半年新能源汽车零售量411万辆，增长33.1%，渗透率达到41.8%。

绿色、低碳产品的消费潜力持续释放，成为越来越多消费者的主动选择。业内专家介绍，未来几年，新能源汽车下乡将带动千亿级规模的市场。

在2024年新能源车下乡活动首站江苏常州，现场有50多家车企带着优惠车型亮相。除了价格优惠，有的企业提供乡村地区几年内免费电池体检，有的提供应急救援等服务，“三电保修”基本已经是“标配”。江苏省在年内将继续组织近30场新能源汽车下乡巡展活动，同步推动充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务一同下乡，让消费者在乡村购车也能够享受“一条龙”服务。省内各地方部门也在规划出台以旧换新优惠政策，减少用户购车焦虑与负担，进一步释放新能源汽车消费潜力，让新能源汽车更好地在乡镇“飞驰”。

近期，新能源汽车市场政策利好不断。不少地区出台了汽车以旧换新补贴政策。从补贴力度看，绝大多数地区按照国家基本标准执行，内蒙古在此基础上提高一定额度，对报废置换新能源车最高补贴12000元/辆，燃油车9000元/辆。

执行国家报废更新补贴的同时，多地还出台汽车置换补贴。多家车企纷纷加码“打折”，部分车型最高优惠至半价。广州、济南、苏州等地根据购车类型、新车价格等分档补贴，额度数千元不等；上海对符合条件的个人消费者给予一次性购车补贴，燃油车和纯电车每辆分别补贴2800元和1万元；北京市朝阳区、昌平区、大兴区分批次发放汽车消费券，最新批次规模超千万元。

业内专家表示，对大城市而言，刺激汽车消费是一个拉动经济增长的重要手段，汽车增换购带来不同的消费需求，新能源化、大型化和高端化是明确趋势。

目前，我国已有24个地方出台了汽车置换更新补贴政策，20个地方出台了家电以旧换新专项文件。商务部数据显示，上半年，全国报废汽车回收量277.8万辆，同比增长27.6%。尤其在汽车报废更新补贴政策实施后，汽车报废量迅猛增长。5月份，全国报废汽车回收量同比增长55.6%，6月份同比增长达72.9%，充分体现了消费者对政策的认可和支持。

“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要深化新能源汽车产业交流合作，让创新科技发展成果更好造福世界各国人民。”商务部相关负责人表示。

《意见》提到，健全绿色消费激励机制。优化政府绿色采购政策，拓展绿色产品采购范围和规模，适时将碳足迹要求纳入政府采购。引导企业执行绿色采购指南，鼓励有条件的企业建立绿色供应链，带动上下游企业协同转型。

“绿色消费潜能无限，需要多措并举激发和释放消费市场活力。”业内专家指出，相关企业要加大绿色产品研发和生产上的投入力度，以更优质绿色产品供给满足消费者需求。相关部门、企业、社会组织等各方要形成更大合力，在普及绿色消费知识、提升公众绿色消费意识的同时，也要通过发放绿色消费券、绿色积分兑换、直接补贴等方式持续激活绿色消费。

(责编：孙红丽、吕骞)

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