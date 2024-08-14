人民网记者 黄盛

天蝉施工机器人系统、智能无人塔吊、智能吊挂一体机、无人梁场、智能垃圾处理设备、零排放机制砂生产线、领眸智慧工地、竖向分布钢筋不连接剪力墙……今年以来，一系列国资央企创新推出的极具“未来感”的科技成果，颇为吸人眼球。

“我们充分依靠新型举国体制优势，切实把科技创新作为‘头号任务’。”日前，国务院国资委副主任王宏志表示，国务院国资委和中央企业深化国资国企改革，推动国有经济布局优化和结构调整，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，不断增强核心功能、提升核心竞争力。

据记者梳理，去年以来，国资央企以空前力度加强科技创新和产业创新，取得积极成效。一方面，国资央企强化创新策源，促进科技和产业同向发力，实施了原创技术策源地建设等一系列专项行动，大力推进科技创新、产业创新深度融合，以新技术、新模式催生新产业、新业态，突破了一批关键核心技术，打造了一批标志性产品，建设了一批新兴产业集群。

另一方面，国务院国资委对企业推进科技创新、发展新兴产业给予考核加分和利润加回。今年超过80%的国有资本经营预算用于支持企业科技攻关、产业升级，并且累计对25万名关键人才和科研骨干实施了股权分红激励。

比如在关键核心技术攻关方面，中国建筑西南勘察设计研究院有限公司与西南交通大学合作研发的新一代车载“空耦”探地雷达检测装备，可在高铁隧道检测质量检测和病害普查方面发挥作用，为大规模高铁隧道养护维修提供技术支持；中国化学天辰公司攻关低成本高性能HPPO催化剂及配套工业化生产技术，设计出山东东营利华益维远化学30万吨/年环氧丙烷项目，实现核心催化剂、关键设备国产化；此外，国务院国资委在量子信息、深空深地深海等领域建设97个原创技术策源地，实施“加强应用基础研究”等11个专项行动，在可控核聚变、6G网络架构、类脑芯片等前沿领域实现突破。

“我们着力推动行业龙头企业发挥产学研主导作用。”国务院国资委科技创新局负责人方磊透露说，国务院国资委指导中央企业联合高校院所、协同上下游企业提出重大需求、凝练重大科学问题，组建24个创新联合体，遴选30家产业链领军企业，推动从基础研究到产业化的全链条创新，建立协同高效的产业创新组织机制。

清华大学中国现代国有企业研究院研究主任周丽莎认为，国有企业高质量发展，最主要的是提高企业核心竞争力、增强核心功能。要提高资本效率、全员劳动生产率和科技产出效率；完善科技创新机制，更好服务实现高水平科技自立自强；优化国有经济布局，更好促进现代化产业体系建设；强化重点领域保障，更好支撑国家战略安全。

也有业内人士表示，国资央企纵深推进科创“头号任务”，要优化科技创新布局，优化创新体系效能，当好关键核心技术的“供给者”，建好科技体制改革的“示范田”，筑好创新要素集聚的“主阵地”。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经