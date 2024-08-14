原标题：【晒晒咱的国之重器42】嫦娥六号：揭开月背那层“纱”

【晒晒咱的国之重器42】

万众瞩目！2024年6月25日14时07分，嫦娥六号返回器降落在内蒙古四子王旗着陆场——“嫦娥家族”“六姑娘”回来啦！

53天，往返76万公里，嫦娥六号的太空之旅看似轻松浪漫，实则惊险刺激。

为什么？

因为在此之前，人类进行的10次月球采样，都是在月球正面。可以想见，要想揭开“月之暗面”那层“纱”，谈何容易。

“在月背，通信不顺畅，必须增加中继卫星与地球联络。因此，要提高探测器的自主性，让它自己给自己下程序化指令。”嫦娥六号任务总设计师胡浩一言以蔽之。

难还难在，整个任务一环扣一环，每个环节必须万无一失。比如，探测器能否成功落月，就决定着后续环节能否顺利实施。

“六姑娘”此行的目的地月背南极-艾特肯盆地，地形极为复杂，科研人员为嫦娥六号增强了自动识别与避障功能。快要降落时，“六姑娘”伺机减速，并在接近月面的过程中审视、判断着陆条件。

踏上古老而神秘的南极-艾特肯盆地后，样品采集与月面科学探测随之展开。

月背环境复杂多变，加之时间紧、任务重，嫦娥六号的采样工作面临多重挑战。为了成功挖取“宝贝”，科研人员给嫦娥六号配备了两种取样“组合技”，让“快功”也能出“细活”：第一技，是表取采样，使用机械臂携带采样装置，直接铲取月球表层月壤，然后把样品放置在表取初级密封装置中；第二技，是钻取采样，用特定钻头钻入月球表层预定深度，钻取不同深度的月壤。这样，钻头一边钻取，一边将“新鲜”的月壤裹进打包袋，并保证月壤自身的层序特性不会被破坏。

从嫦娥四号叩问“广寒”，实现人类首次月球背面软着陆，到嫦娥五号“蟾宫”折桂，首次实现我国地外天体采样返回，再到嫦娥六号又赴“霄汉”，成功带回月背“土特产”，实现世界首次月球背面采样返回……在人类探月的历史长卷上，中国人留下了浓墨重彩的几笔。

也许，你最感兴趣的问题还是：月球背面与正面，到底有何不同？那么接下来，就让我们期待嫦娥六号探测成果揭开吧。

（本报记者 李春剑 张蕾）

(责编：罗知之、杨迪)

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