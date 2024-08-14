原标题：央行新增支农支小再贷款额度1000亿元 支持防汛抗洪救灾及灾后重建

本报北京8月13日电（记者温源）为做好金融支持防汛抗洪救灾及灾后重建工作，中国人民银行决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

中国人民银行表示，将督促相关省（区、市）分支机构用好用足新增再贷款额度，指导金融机构精准对接救灾和灾后重建的融资需求，简化程序，加快审批，保障受灾企业资金需求，帮助企业恢复生产。

(责编：罗知之、杨迪)

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