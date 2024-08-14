原标题：今年我国民航旅客运输量有望创历史新高

据新华社北京8月13日电（记者周圆）今年上半年，中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别比2019年同期增长11.9%、9%和18.7%，预计全年旅客运输量达7亿人次，将创历史新高。

13日，中国民航局局长宋志勇在第二届亚太航空安全研讨会做出上述表示。

宋志勇介绍，中国民航运输规模连续19年位居全球第二，对全球航空运输增长的贡献率超过20%。目前，全国有运输飞机4335架，运输机场262个、机场总容量达16亿人次，无人机年飞行达到千万小时量级，新注册无人机总数正在以每月10万架的速度增长。

当前，全球民航安全发展面临着运行风险叠加交织、运行环境更加复杂、新技术带来衍生风险等挑战，宋志勇倡议，突出“以人为本、塑造安全”这一主题，共同应对风险挑战，塑造更为开放兼容、积极向上的安全文化，加强人才培养和科技支撑，推动国际和地区间的合作交流。

第二届亚太航空安全研讨会由中国民航局、飞行安全基金会和新加坡民航局共同主办，于8月13日至15日在北京举行。会议面向亚太地区高级管理人员和航空安全从业人员，探讨航空安全挑战和倡议，分享安全管理经验和实践。

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经