积极应对黄河中上游洪水
小浪底水利枢纽再次启动调水调沙
2024年08月14日09:02 | 来源：光明日报
小字号
原标题：小浪底水利枢纽再次启动调水调沙
本报北京8月13日电 记者陈晨13日从水利部获悉，为应对黄河中上游洪水过程，自8月9日起，小浪底水利枢纽下泄流量从1800立方米每秒逐步提高，至8月12日最大达3000立方米每秒，3条排沙洞全部开启，累计已排沙近4000万吨。这是自8月2日小浪底水利枢纽关闭排沙洞后，再次打开闸门，启动今年第二次汛期调水调沙运用。
近期，黄河山陕区间及泾渭河流域发生连续强降水过程，北洛河发生1994年以来最大洪水，潼关水文站流量超4300立方米每秒。小浪底水利枢纽充分发挥“大国重器”作用，积极应对高含沙洪水过程，持续关注雨水沙情变化，加密枢纽监测，依托数字孪生小浪底平台科学制定防汛调度和调水调沙运用方案，精准调度枢纽水量，确保防洪、减淤等效益充分发挥，有力保障黄河中下游防洪安全。
(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 1000亿元 支农支小再贷款额度再新增
- 人民网北京8月13日电 （记者黄盛）中国人民银行13日表示，决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。 对此，东方金诚首席分析师王青向记者表示，7月30日中央政治局会议明确，“要全力做好防汛抗洪救灾工作”。…
- 评论
- 关注