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1至7月全国铁路发送旅客超25亿人次

2024年08月14日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：1至7月全国铁路发送旅客超25亿人次

　　 本报北京8月13日电 记者訾谦从国铁集团获悉，今年1至7月，全国铁路发送旅客25.22亿人次，旅客周转量9454.53亿人公里，同比分别增长15.7%、10.6%，均创历史同期新高。

　　 国铁集团客运部负责人介绍，今年以来，国铁集团加快构建铁路现代化运输服务体系，科学合理安排运力，落实便民利民惠民举措，有力保障旅客平安有序出行，积极助力经济社会高质量发展。

　　 据悉，为进一步满足旅客出行需求，铁路部门统筹高速铁路和普速铁路资源，用好今年新开通的新线能力和京广高铁全线时速350公里高标运营成果，千方百计挖潜运输能力，精心铺画列车运行图，全国铁路日均安排开行旅客列车10434列，同比增加998列。同时，用好铁路12306售票和候补购票大数据，深入分析客流特点，采取增开临时旅客列车、动车组重联、普速旅客列车加挂车厢等方式增加热门方向和区段能力，精心组织春运和清明、“五一”、端午小长假和暑期运输，较好地服务旅客假期出行。保持普速旅客列车开行规模，开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，保障铁路运输的普惠性、均衡性、可及性，便利老少边和脱贫地区群众出行。

　　 在提升服务品质方面，铁路部门优化铁路12306候补购票、在线选铺、购票信息预填、起售订阅通知等功能，科学制定售票策略，兼顾长途和中短途旅客出行需求，精准提供信息服务，提升旅客购票体验。此外，铁路部门还与气象等部门密切联系，及时关注各地天气变化，积极应对“格美”台风、低温雨雪冰冻、强降雨、地震等极端天气和自然灾害，提前采取停运、限速、迂回等主动避险措施，动态优化列车开行方案，主动规避安全风险。组织铁路干部职工加强监测预警、线路巡查、设备检修等工作，最大限度减少极端天气对铁路运输安全和秩序的影响。及时发布列车停运、晚点等运输服务资讯，做好车票退票、改签等服务，引导旅客安全有序出行。

　　 该负责人表示，下一步，铁路部门将密切关注客流需求变化，科学调配运力资源，加强旅客运输组织，优化列车开行方案，丰富客运产品供给，提升站车服务品质，努力让广大旅客出行体验更美好。

(责编：罗知之、杨迪)
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