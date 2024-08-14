三部门联合部署“双碳”标准计量工作
2024年08月14日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：三部门联合部署“双碳”标准计量工作
本报北京8月13日电（记者陈海波）国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部日前联合印发《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》（以下简称《方案》），对“双碳”标准计量工作作出部署。《方案》提出，到2025年，面向企业、项目、产品的碳排放核算和评价标准体系基本建成，关键领域碳计量技术取得重要突破，重点行业和产品能耗能效技术指标基本达到国际先进水平。
《方案》明确了16项重点任务，包括加快企业碳排放核算标准研制、加强产品碳足迹碳标识标准建设、加大项目碳减排标准供给、推动碳减排和碳清除技术标准攻关、提高工业领域能耗标准要求、加快产品能效标准更新升级、加强重点产品和设备循环利用标准研制、扩大绿色产品评价标准供给等8项“双碳”标准重点任务，以及加强碳计量基础能力建设、加强“双碳”相关计量仪器研制和应用、加强计量对碳排放核算的支撑保障、开展共性关键碳计量技术研究、加强重点领域计量技术研究、加强碳计量中心建设、完善“双碳”相关计量技术规范、加强能源计量监督管理等8项“双碳”计量重点任务。
下一步，三部门将会同有关部门，认真抓好《方案》贯彻落实，加快健全“双碳”标准计量体系，为加快经济社会发展全面绿色转型、如期实现碳达峰碳中和目标提供有力支撑。
(责编：罗知之、杨迪)
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