原标题：中欧班列（西安）今年开行突破3000列

本报西安8月13日电（记者李洁、张哲浩）13日，随着一声鸣笛，满载机械配件、设备、家居用品等货物的X8153次中欧班列从西安国际港站缓缓驶出，一路向西开往欧洲。这是今年中欧班列（西安）开行的首趟欧洲方向跨里海、黑海南通道班列，同时也标志着中欧班列（西安）今年累计开行突破3000列大关。

本次班列从西安国际港站出发，途经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、塞尔维亚、匈牙利、斯洛伐克、捷克最终到达德国曼海姆，全程1.13万公里，预计9月9日左右抵达德国。

本次班列是中欧班列（西安）自2022年首开“跨里海、黑海—欧洲”线路以来，再次提档升级后的线路产品。该条线路采用专线专用的集装箱船（300TEU）替代黑海公共船期，到达欧盟国家后，将采用自营的机车和车板，按计划备车，提高铁海联运的转运效率，进一步缩短中欧班列（西安）欧洲段运输时效。

今年以来，中国铁路西安局集团有限公司持续加强与西安浐灞国际港、西安国际陆港集团多式联运公司、西安自贸港建设运营有限公司、中铁集装箱西安局分公司等相关单位合作，不断加大中欧班列开行力度，目前已开通中欧班列国际运输干线18条，实现欧亚主要货源地全覆盖，构建起了成本低、效率高、服务优的国际贸易“黄金通道”。

(责编：罗知之、杨迪)

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