原标题：多重因素推动 国际金价或再创历史新高

8月12日晚，世界黄金协会发布数据报告（以下简称“报告”）。报告显示，7月份，全球黄金ETF连续第三个月实现净流入。当月全球实物黄金ETF流入37亿美元，为2022年4月份以来最强劲的月度表现。得益于基金流入和金价上涨，资产管理总规模（AUM）增长6%，达到2460亿美元。

领秀财经首席分析师刘思源在接受《证券日报》记者采访时表示，近期日本央行调整货币政策，一度导致日股“崩盘”熔断，进一步引发市场担忧，美联储货币政策调整后，对美股产生负面影响。不稳定的市场预期会进一步推升黄金中长期价格，后续金价可能再创历史新高。

报告显示，7月份，全球黄金市场日均交易额达到2500亿美元，环比增长27%。7月份，纽约商品交易所黄金期货净多仓显著增加至783吨，环比增长2%。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜对《证券日报》记者表示，实物黄金ETF的净流入和黄金交易额的上升，通常被视为市场对黄金信心增加的信号，显示出市场对黄金作为避险资产的需求正在增长。这种需求导致实物黄金的价格上涨，推动了黄金市场的交易活跃度。

值得一提的是，市场对黄金的“兴趣”仍未降温，国际金价在最近几日再度逼近历史最高点。

Wind数据显示，截至8月12日收盘，伦敦金现价格报2471.93美元/盎司，距离7月17日盘中创下的历史最高点（2483.76美元/盎司）仅有一步之遥。截至8月13日记者发稿时，伦敦金现报2462.19美元/盎司，较前一日收盘稍有回落。年初至今，伦敦金现价格已上涨约19.39%。7月份单月涨幅也达到5.20%，为年内单月涨幅第二高。

刘思源表示，黄金价格再度接近历史高位的核心因素是美国经济出现回调，促使美联储或于9月份开启降息周期，美元指数承压回落，从而反向推升金价上涨。在美联储降息的大背景下，加上美国大选和国际地缘冲突等不确定因素，避险情绪推高了对现货黄金的需求。此外，美国货币政策调整引发美元波动，对于多国央行而言，降低美元储备，增加黄金逐步成为共识，因此进一步提高了对现货黄金的需求。

8月12日，世界黄金协会还发布了全球央行的购金数据。最新数据显示，6月份，全球央行黄金的净购买量为12吨，月度总购买量下降至31吨。世界黄金协会表示，尽管与去年同期相比，总购买量和销售量都有所下降，但2024年的央行购金态势仍在持续，新兴市场银行是购金和售金的主力军。

从我国角度看，8月7日发布的黄金储备数据显示，我国7月末黄金储备为7280万盎司，与6月末持平，我国央行连续第三个月暂停增持黄金。

在浙商证券首席经济学家李超看来，黄金兼具金融和商品的多重属性，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。全球央行加大黄金囤积仍将成为金价的长期支撑，中长期看，黄金仍然具有较高配置价值，全球风险的不确定性将利多黄金，利率长期下行以及美元长期趋弱的走势仍将利好金价。

展望后续金价走势，刘思源表示，中长线依旧看涨黄金，尤其是美联储开启降息周期后，美股面临调整，可能继续刺激黄金的避险属性。与此同时，需要关注国际地缘政治方面的不确定因素，有可能在短期刺激金价。

柏文喜认为，短期内金价有望继续保持上涨趋势。由于国际金融市场的不确定性增加，投资者对黄金的需求有望保持强劲。

(责编：罗知之、杨迪)

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