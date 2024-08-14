人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多重因素推动 国际金价或再创历史新高

2024年08月14日09:04 | 来源：证券日报
小字号

原标题：多重因素推动 国际金价或再创历史新高

8月12日晚，世界黄金协会发布数据报告（以下简称“报告”）。报告显示，7月份，全球黄金ETF连续第三个月实现净流入。当月全球实物黄金ETF流入37亿美元，为2022年4月份以来最强劲的月度表现。得益于基金流入和金价上涨，资产管理总规模（AUM）增长6%，达到2460亿美元。

领秀财经首席分析师刘思源在接受《证券日报》记者采访时表示，近期日本央行调整货币政策，一度导致日股“崩盘”熔断，进一步引发市场担忧，美联储货币政策调整后，对美股产生负面影响。不稳定的市场预期会进一步推升黄金中长期价格，后续金价可能再创历史新高。

报告显示，7月份，全球黄金市场日均交易额达到2500亿美元，环比增长27%。7月份，纽约商品交易所黄金期货净多仓显著增加至783吨，环比增长2%。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜对《证券日报》记者表示，实物黄金ETF的净流入和黄金交易额的上升，通常被视为市场对黄金信心增加的信号，显示出市场对黄金作为避险资产的需求正在增长。这种需求导致实物黄金的价格上涨，推动了黄金市场的交易活跃度。

值得一提的是，市场对黄金的“兴趣”仍未降温，国际金价在最近几日再度逼近历史最高点。

Wind数据显示，截至8月12日收盘，伦敦金现价格报2471.93美元/盎司，距离7月17日盘中创下的历史最高点（2483.76美元/盎司）仅有一步之遥。截至8月13日记者发稿时，伦敦金现报2462.19美元/盎司，较前一日收盘稍有回落。年初至今，伦敦金现价格已上涨约19.39%。7月份单月涨幅也达到5.20%，为年内单月涨幅第二高。

刘思源表示，黄金价格再度接近历史高位的核心因素是美国经济出现回调，促使美联储或于9月份开启降息周期，美元指数承压回落，从而反向推升金价上涨。在美联储降息的大背景下，加上美国大选和国际地缘冲突等不确定因素，避险情绪推高了对现货黄金的需求。此外，美国货币政策调整引发美元波动，对于多国央行而言，降低美元储备，增加黄金逐步成为共识，因此进一步提高了对现货黄金的需求。

8月12日，世界黄金协会还发布了全球央行的购金数据。最新数据显示，6月份，全球央行黄金的净购买量为12吨，月度总购买量下降至31吨。世界黄金协会表示，尽管与去年同期相比，总购买量和销售量都有所下降，但2024年的央行购金态势仍在持续，新兴市场银行是购金和售金的主力军。

从我国角度看，8月7日发布的黄金储备数据显示，我国7月末黄金储备为7280万盎司，与6月末持平，我国央行连续第三个月暂停增持黄金。

在浙商证券首席经济学家李超看来，黄金兼具金融和商品的多重属性，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。全球央行加大黄金囤积仍将成为金价的长期支撑，中长期看，黄金仍然具有较高配置价值，全球风险的不确定性将利多黄金，利率长期下行以及美元长期趋弱的走势仍将利好金价。

展望后续金价走势，刘思源表示，中长线依旧看涨黄金，尤其是美联储开启降息周期后，美股面临调整，可能继续刺激黄金的避险属性。与此同时，需要关注国际地缘政治方面的不确定因素，有可能在短期刺激金价。

柏文喜认为，短期内金价有望继续保持上涨趋势。由于国际金融市场的不确定性增加，投资者对黄金的需求有望保持强劲。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
1000亿元 支农支小再贷款额度再新增
　　人民网北京8月13日电 （记者黄盛）中国人民银行13日表示，决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。 对此，东方金诚首席分析师王青向记者表示，7月30日中央政治局会议明确，“要全力做好防汛抗洪救灾工作”。…
来这里，带你探秘“梦幻灵境”
　　人民网武汉8月13日电 （记者孙阳、王天乐、栗翘楚、赵晨）戴上VR，通过“时空穿梭机”体验深地一号地下奇妙之旅；给个指令，机器狗灵活地完成各种动作；面对屏幕，与苏东坡进行顺畅无阻的交流与对话……8月13日，人民网联合湖北省有关部门共同启动“AI湖北行动”，人民网“梦幻灵境”AI展演中心正式开馆。 展演中心设有AI技术与应用互动体验区、AI节目全息演出区、AI研学培训区，不仅是展示全球多领域AI技术与应用和成果的窗口，也是助推AI产业融合发展、交流合作的平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部