张芗逸

原标题：因地制宜 多地优化住房公积金相关政策

近期，多地对住房公积金政策进一步优化。仅8月12日，就有郑州、成都、贵阳三地对住房公积金政策进行调整，分别包含支持使用住房公积金贷款购买配售型保障性住房、支持提取住房公积金直付购房款、取消住房公积金贷款提前还款次数限制等内容。

在各地相继推出的住房公积金相关政策中，除了常见的提高住房公积金贷款最高额度、优化公积金贷款住房套数认定标准等政策，还涉及支持提取住房公积金支付购房首付款、推行住房公积金异地个人住房贷款业务等方面，呈现出因地制宜、灵活创新的特点。

近段时间以来，住房公积金政策得到各地的普遍关注。据中指研究院统计，7月份以来，武汉、南京等约50个城市陆续优化公积金政策。

另据记者不完全统计，8月份以来，已有广州、昆明、郑州等12个城市从多个角度对住房公积金政策进行调整。其中，黄山、宜春等地上浮住房公积金贷款额度，恩施、上饶等地支持住房公积金异地贷款，盘锦放宽住房公积金贷款申请条件审核标准……各地结合自身情况，积极运用住房公积金政策。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉在接受《证券日报》记者采访时表示，住房公积金政策的属地性很强，地方政府在这方面拥有更大的自主权，因此会将住房公积金作为刺激市场的重要工具，进行灵活调整。

“从目前各地发布的住房公积金调整政策来看，其背后的逻辑都是减少对住房公积金的限制，提高住房公积金对刚性和改善性住房需求的支持。”易居研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示，目前市场正在复苏的过程中，在市场交易规模上仍有提振空间。放宽对住房公积金贷款额度、资格、运用方式的限制，能够发挥积极作用。

各地在优化住房公积金政策时积极拓展住房公积金相关政策内容，在住房公积金异地互认、住房公积金用途、住房公积金还款方式等多个领域展开探索。

例如，贵阳8月12日发布的《贵阳市住房公积金管理中心关于取消住房公积金贷款提前还款次数限制的公告》提出，“经研究，即日起取消住房公积金贷款提前还款次数限制”；广州发布的《关于支持提取住房公积金支付购房首付款的通知》提出，“在我市行政区域内购买新建商品住房的住房公积金缴存人，可申请提取本人及其配偶名下住房公积金支付购房首付款”。

“目前商业银行贷款和住房公积金贷款的利率已经比较接近，所以住房公积金政策也在增加灵活性，与商业贷款拉开区别。”李宇嘉表示，不限制提前还款的次数对于购房者来说比较有吸引力，而支持提取住房公积金支付购房首付款则明显降低了购房门槛，预计将在未来被越来越多的城市效仿。

此外，还有城市将住房公积金贷款政策与其他房地产领域优化政策相结合。郑州住房公积金管理中心8月12日发布的《郑州住房公积金配售型保障性住房贷款管理办法（试行）（征求意见稿）》提出，在郑州市行政区域内认购保障房，且符合公积金贷款申请条件的，可申请保障房贷款。

严跃进认为，将住房公积金政策与配售型保障性住房相结合是非常重要的创新。对于配售型保障性住房的铺开及未来的住房保障工作，住房公积金都能够发挥积极的支持作用。

“目前住房公积金政策还有很大的发挥空间，将是下半年重要的政策工具。各地当前对住房公积金政策的探索具有一定的借鉴意义，未来全国各地应普遍放宽对住房公积金的限制。”严跃进表示。

(责编：罗知之、杨迪)

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