水生生物资源总体恢复向好
2024年08月14日09:06 | 来源：科技日报
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原标题：水生生物资源总体恢复向好
科技日报讯 （记者马爱平）近日，农业农村部会同水利部、生态环境部、交通运输部联合发布《长江流域水生生物资源及生境状况公报（2023年）》（以下简称《公报》）。
《公报》指出，近年来长江水生生物资源总体呈现恢复向好态势，以十年禁渔为重点的长江大保护系列政策措施取得明显成效。
《公报》显示，长江水生生物资源持续恢复，2023年长江干流监测点位单位捕捞量均值为2.1千克，比2022年上升16.7%；重要支流监测点位单位捕捞量均值为2.3千克，比2022年上升64.3%。重要区域性指标中，长江中游监利断面四大家鱼卵苗资源量为59.8亿粒（尾），是禁渔前2020年的4.4倍；长江下游刀鲚单位捕捞量为30.6千克，是禁渔前2020年的7.3倍。
《公报》指出，我国水生生物多样性稳步提升。2023年长江流域监测到土著鱼类227种，比2022年增加34种；监测到国家重点保护水生野生动物14种，比2022年增加3种，新监测到滇池金线鲃、细鳞裂腹鱼和四川白甲鱼。栖息生境总体稳定，2023年长江干支流水质评价总体为优，Ⅰ—Ⅲ类水质断面占98.5%。综合研判，水生生物完整性指数稳中有升，2023年长江干流、洞庭湖、鄱阳湖水生生物完整性指数评价等级为“较差”，相较于禁渔前的“无鱼”等级，提升了2个等级；重要支流中赤水河继续为“良”，岷江从2022年的“差”提升1个等级至“较差”。
(责编：罗知之、杨迪)
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