宗诗涵

原标题：人形机器人能当银行大堂经理了

“如果以后在银行大堂，看到人形机器人亲切地向你问候，自如地在排队机前为你取号，并提供分流引导服务，请不要惊讶。”中国建设银行上海市分行金融科技部相关负责人介绍，该行正在对人形机器人进行“岗前培训”，推动人形机器人银行大堂经理场景全面落地。

近日，国内首个智能人形机器人银行大堂经理场景训练基地在中国建设银行上海浦东分行正式启用。基地将作为人形机器人银行大堂经理场景的重要训练场所，帮助提升人形机器人实际应用能力，推动关键技术、重要产品和重点场景落地。

服务更高效更有趣

在银行大堂里，客户正在向人形机器人咨询业务问题，机器人准确作答并为客户提供了详细的业务指南和操作流程；而在大堂的另一侧，人形机器人正根据客户的具体需求，将客户引导至合适的业务窗口或自助设备前……人形机器人银行大堂经理场景的建设，不仅为客户带来了新奇的服务体验，也提高了银行服务的效率和客户满意度。

“人形机器人银行大堂经理场景首次采用了开放式创新训练模式。人形机器人被放置于真实的银行大堂环境中，与客户进行互动，接受多种业务咨询和服务操作的训练。”中国建设银行上海市分行金融科技部相关负责人说，这种贴近实际应用的训练方式，有助于机器人更快适应复杂多变的银行服务场景，提升服务质量和效率。同时，客户也可以通过对话与互动，参与到机器人的训练过程中。

相较于人工服务场景，人形机器人银行大堂经理场景有着独特优势。中国建设银行上海市分行金融科技部相关负责人介绍，人形机器人银行大堂经理能快速处理重复性任务，减少用户等待时间，并且能持续提供标准化服务，确保服务质量。此外，随着技术不断发展，该场景可以提供更多有趣且个性化的创新服务，满足客户的多元化需求。

人形机器人银行大堂经理场景的建设离不开强大的技术支撑。据悉，这些机器人不仅拥有高度仿生的躯体结构和拟人化的运动控制能力，还采用先进的视觉深度定位技术精准识别环境与物体，通过精细的上肢运动模拟人类手臂动作。同时，结合自然语言处理、语音识别、表情与动作合成技术，机器人能更加自然流畅地提供咨询与引导服务，极大增强了人机互动的亲切感与真实感。

实用性有待提升

虽然人形机器人应用场景广阔，但在实际场景中，尤其是作为银行大堂经理的角色，需要与人打交道，其实用性仍有待进一步提升。

“虽然人形机器人拥有人类的样子和行动能力，甚至还有超出人类的计算能力，但它做人类的工作，仍显得有些笨拙。”在中国建设银行上海市分行金融科技部相关负责人看来，目前人形机器人银行大堂经理场景主要面临两大挑战：一是机器人的情感理解具有局限性，难以像人类一样理解用户的情感和情绪；二是面对复杂或突发状况时，机器人缺乏灵活应变能力。

目前，人形机器人已初步掌握大堂业务咨询、客户分流、排队机取号以及迎宾礼仪等标准化服务流程。然而，在提供针对老年客户的个性化服务、金融产品推荐与理财咨询以及应对突发事件等复杂场景下，机器人仍需进一步加强训练与优化。中国建设银行上海市分行金融科技部相关负责人说，未来上海市分行将通过探索并创新营业网点乃至整个金融服务领域的新流程、新模式，不断拓展人形机器人大堂经理场景的应用深度与广度。

(责编：罗知之、杨迪)

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