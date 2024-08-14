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主产区合力抓好田间管理 秋粮丰收基础持续夯实

2024年08月14日09:12 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （记者李栋）当前正是秋粮产量形成的重要时期，农业农村部最新农情调度显示，今年全国秋粮面积比上年稳中有增，主产区多措并举抓好田间管理，为实现全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上的目标持续夯实丰收基础。

立秋时节，微风吹过山东省东营市广饶县李鹊镇的玉米地，叶片随风摆动沙沙作响，孕育着秋粮收获的希望。

“现在的玉米看着都差不多一样高，但其实里面既有春玉米又有夏玉米。”李鹊镇种粮大户刘超介绍，今年小麦收完后就种上了夏玉米，目前正值玉米生长的重要时间节点，而春玉米已经灌浆完成，眼下已丰收在望。

近年来，广饶县深入实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，坚持“藏粮于地、藏粮于技”，在李鹊镇探索试验“冬小麦—春玉米—夏玉米”的“三作三收”轻简高效种植模式，集中连片试种的200亩试验田成绩喜人，亩均粮食单产达到1680公斤，比传统的“冬小麦-夏玉米”轮作模式增产约480公斤，实现“吨半粮”的阶段性高产目标。

“该技术的亮点是靠玉米增产增效。只要关键技术做到位能够实现增产增收目标的。”国家现代农业产业技术体系原小麦栽培岗位专家、山东省农业科学院研究员王法宏表示，“三作三收”种植模式成本略微增加，主要体现在机械作业费方面。“但对于种粮大户的收益来说却是大幅提升，如果每亩比传统模式多赚200元，1000亩就有望增收20万元，有助于提高农民种粮积极性。”

产量有保障，丰收才有支撑。当前，在其他秋粮主产区，各级各部门把抓好秋粮田间管理作为头等大事来抓，持续夯实秋粮丰收基础。

目前，在秋粮种植面积7600多万亩的河南省，玉米已陆续进入扬花期，部分开始灌浆。正值病虫害防治的关键节点，河南省派出多个秋粮专家指导组，科学指导农户适时进行“一喷多防”“一喷多促”，加强秋粮作物病虫害监测防控。

在东北地区秋粮主产区，黑龙江省农业部门已累计派出农业专家和技术人员8800余人次，加强对农户田间管理指导，补齐丰产丰收短板。

从全国层面看，为确保全年粮食丰收，各部门积极采取措施助力秋粮生产。在金融领域，中国人民银行近日决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

在财政支持方面，为助力全年粮食丰收，近期财政部会同农业农村部下达农业生产防灾救灾资金20.37亿元，支持河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃等地实施秋粮作物“一喷多促”。其中，下达内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等4省（自治区）8.76亿元，占总规模的43%。

在农技支持方面，近期，农业农村部相关部门会同全国农技中心召开秋粮病虫害防控暨统防统治与绿色防控融合推进会，交流秋粮病虫害发生防控情况，分析研判发生形势，动员安排防控工作。

“8月—9月是秋粮病虫害发生和防控关键时期，各地要落实落细各项工作措施和技术措施，确保防控时机及时，确保防控措施落实到位，全力以赴实现‘虫口夺粮’保丰收。”农业农村部相关负责人说。

(责编：孙红丽、吕骞)
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