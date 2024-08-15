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渔歌扬蓝湾 我国休闲渔业驶入消费“快车道”

人民网记者 李栋
2024年08月15日08:40 | 来源：人民网
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晚风拂面，满耳涛声。海南省陵水黎族自治县的沙滩上，涨潮的海浪“舔”着游客们的脚丫，忙碌了一天的民宿店老板苗亮亮泡好了一壶茶，一边招呼客人品茗，一边介绍着经营海上民宿的情况。

 “去年我们民宿营收超600万元呢！”说起收入的连年新高，苗亮亮嘴角的笑意藏不住，“这几年，通过着力打造独具特色的疍家文化陈列馆，推动‘文化+旅游’深度融合，让渔庄民宿成为物超所值的‘网红打卡点’。”

如今，在沿海多地，像苗亮亮一样 “靠海吃海”，发展多元化休闲渔业的经营主体越来越多，休闲垂钓、共享渔庄、增殖放流体验、赶海拾趣、水产购物、鱼鲜美食……成为各地渔业“往岸上走、往深海走、往休闲渔业走”转型的重要载体。

“近年来，休闲渔业正推动渔业生产方式、生产关系和产品业态转型，实现了生态效益与经济效益同步提升。”相关专家表示。

数据显示：今年上半年海南省休闲渔业产值22.06亿元，接待人数752.41万人次，同比分别增长40.87%和27.95%，休闲渔业让渔民吃上了旅游饭。

海南休闲渔业产值的上扬曲线得益于制度体系的支撑。《海南省休闲渔业管理办法（试行）》《海南省海洋休闲渔业捕捞许可管理规定（试行）》《海南省海洋休闲渔船检验管理规定（试行）》《海南省海洋休闲渔船安全管理办法（试行）》等一系列规范性文件，构筑了全国首套完整的休闲渔业发展制度体系，一揽子解决休闲渔业关键要素休闲渔船从无到有、从有到规范、从规范到安全等问题。

跳出海南看全国，农业农村部渔业渔政管理局近期发布的《2023年全国渔业经济统计公报》显示，渔业流通和服务业产值中，休闲渔业产值923.47亿元，同比增长8.98%。

兴一个产业，活一片经济，富一方群众。“推动海洋牧场一、二、三产业融合发展，进一步延链、强链、补链，尤须把握好关键节点。”专家表示，在加快发展休闲渔业方面，各地海洋牧场可立足特色资源，完善旅游基础设施，因地制宜发展休闲海钓、旅游观光、劳作体验等“渔旅结合”新项目，发挥与渔民的联动效应。立足关键节点提质增效，促进重点产业集聚发展、全产业链协同发展，才能让海洋牧场释放更澎湃的发展动能。

(责编：孙红丽、吕骞)
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