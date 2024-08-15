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我国将深入推进全域土地综合整治

助力建设宜居宜业和美乡村

2024年08月15日09:14 | 来源：光明日报
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原标题：我国将深入推进全域土地综合整治

　　 本报北京8月14日电（记者杨舒）近日，自然资源部印发《自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》，对我国深入推进全域土地综合整治工作提出明确要求，以充分发挥全域土地综合整治平台作用，助力建设宜居宜业和美乡村。

　　 全域土地综合整治是以国土空间规划为依据的一项空间治理活动，它在一定区域范围内，统筹推进农用地整理、建设用地整理、生态保护修复等，促进城乡要素平等交换、双向流动，优化农村地区国土空间布局，改善农村生态环境和农民生产生活条件，助推农村一、二、三产业融合发展和城乡融合发展，是农村土地制度改革的重要内容。

　　 自然资源部生态修复司司长王磊介绍，2019年以来，自然资源部部署开展了全域土地综合整治试点，共指导25个省实施356个以乡镇为单元的试点，还支持了浙江宁波、广州从化、福建泉州、广西崇爱高速公路沿线等不同尺度的56个试点。此外，各地自行开展了892个以乡镇为单元的试点。截至2023年底，全国1304个全域土地综合整治试点累计投入资金4488亿元，完成综合整治规模378万亩、实现新增耕地47万亩、减少建设用地12万亩，形成了一系列可推广、可复制的宝贵经验，在“保护农耕肌理，留住乡韵乡愁；释放发展空间，助力乡村振兴；修复生态基底，提升人居环境；深化制度改革，共享土地红利”等方面发挥了重要作用，已成为优化空间布局、服务乡村全面振兴的重要平台。

　　 此次出台的意见明确，坚持省负总责，由省级制定实施意见或管理办法；县级统筹谋划，合理划分实施单元；鼓励群众全过程参与，科学编制实施方案；依法依规开展项目立项、实施、验收等工作，落实后期管护责任，做好地籍调查和确权登记。其中，对实施单元划分、国土空间规划衔接、实施方案审批等提出了具体要求，为各地开展工作提供了清晰路径。

　　 意见还提出，在保持空间布局总体稳定的前提下，可对土地开发利用方式进行局部微调、统筹优化。具体而言，针对农用地集中连片整治、建设用地整理、自然生态本底保护修复等主要整治内容，明确了整治目标、任务、支持政策和底线要求，并对整治工作中“三区三线”优化微调、城乡建设用地增减挂钩、农村集体经营性建设用地入市等政策运用做出详细规定。

(责编：罗知之、李楠桦)
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