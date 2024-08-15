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激活数据要素 推动新质生产力发展

2024年08月15日09:15 | 来源：光明日报
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原标题：激活数据要素 推动新质生产力发展

　　 【财经论语】

　　 作为数字时代的新型生产要素，数据是数字化、网络化、智能化的基础，已成为发展新质生产力的重要支撑和关键引擎。当前，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。在新发展格局下，培育和发展新质生产力，要深刻把握数据要素驱动生产力跃升的理论逻辑和实践指向，从实际出发探索培育和发展新质生产力的科学路径。

　　 数据是发展新质生产力的关键生产要素。释放数据要素潜能是发展新质生产力的内在要求。作为一种新型生产要素，数据通过与劳动力、资本等要素协同，实现以数据流引领物流、人才流、技术流、资金流，从而能全面提升资源配置效率，促进整个社会生产力的跃升。相比其他要素，数据在使用中一般不会发生损耗，反而越用越好，这突破了传统资源要素约束条件下的产出极限，拓展了新的经济增量。作为数字时代的“石油”，数据是新产业、新业态、新模式诞生和发展的基础资源，对于培育和发展新质生产力至关重要。

　　 释放数据要素潜能是驱动生产力跃迁升级的重要前提。当前，全球数据量呈指数级增长，美国、英国、欧盟、日本等全球主要经济体均通过出台国家数据战略、完善国内数据立法、加强国际数据合作等方式，将数据作为战略资源进行开发利用。我国在5G、大数据、人工智能等多个数字经济领域已取得先机，但大数据产业生态的发展仍面临一系列短板挑战。如数据要素市场建设尚处起步阶段，基础制度还有待进一步完善；企事业单位数据治理水平普遍不高，数据质量亟待提升；数字化转型基础不牢，深度数据挖掘等高级应用能力整体较低；虽然数据总量庞大，但可用于大模型训练的高质量数据短缺，制约生成式AI的创新发展等。因此，要把握好新一轮科技革命和产业变革新机遇，促进数据要素互联互通，充分释放数据要素价值，做强做优做大我国数字经济。

　　 数据要素是培育新质生产力和实现高质量发展的关键引擎。

　　 当前，数字经济作为新质生产力的代表，正处在高速发展的过程中。充分运用数字技术和数据要素，加快实现我国高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战，对于发展新质生产力十分重要。数据要素可以革新资源配置方式进而推动制度创新。要打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，推进数据要素高效配置，提升数据资源开发利用水平，实现数据规模、质量、应用水平同步提升，以更好地把我国数据大国的竞争优势全面激发出来。数据要素可以赋能实体经济进而提升全要素生产率。当前，数字经济步入智能经济阶段，智能服务等平台经济新业态已成为我国经济发展的新引擎，显示出存量数据要素价值正得到充分释放，并迅速融入生产力提升各个环节。

　　 多措并举打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，让数据要素更好赋能新质生产力发展，是实现中国式现代化的重要任务。

　　 首先，要推动数据要素与数字技术深度融合发展。新质生产力意味着“含新量高”“含技量高”“含金量高”。为新质生产力培育提供土壤与载体，需要持续加强数据资源储备，提质升级数据基础设施，保障数据要素可信流通，持续加强数据产业生态建设，强化人工智能、量子计算、区块链、元宇宙、工业互联网等领域技术创新。通过技术变革补齐产业“短板”，实现经济增长模式向提质增效、创新驱动的集约式增长转变，提高全要素生产效率。

　　 其次，要加快数据基础性制度建设和创新。当前，我国正处于数据要素市场化配置改革的攻坚阶段，必须多措并举，统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，构筑数据基础制度框架，规范数据应用场景的制度体系，推动数据安全治理体系的落地实施，为数据跨主体、跨行业、跨区域、跨国别流通交易提供指引和规范，将我国庞大的数据资源转化为国家竞争的新优势。

　　 最后，适应数字化、智能化生产需要的新型劳动者将成为数字时代的革命性力量。要对标新趋势，构建劳动者数字素养与技能发展框架，深化职普融通、产教融合、科教融汇，以高度的开放性、交互性、建构性提升知识生产效率和范围。要适应新产业新职业发展需要，加快壮大高素养数字劳动者队伍，提升劳动者数字技能水平。要面向全周期，将提升数字素养与技能作为打造技能型社会的重点，构建多元主体参与、多种方式融合的数字素养与技能培养路径，强化教育科技人才一体化支撑，为新质生产力发展注入新动能。

　　 （作者：顾天安，系国务院发展研究中心研究员、国研大数据研究院首席研究员）

(责编：罗知之、李楠桦)
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