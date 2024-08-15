吴晓璐

原标题：资本市场“含绿量”不断提升 助力实体经济绿色转型

为加快经济社会发展全面绿色转型，近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，“积极发展绿色股权融资、绿色融资租赁、绿色信托等金融工具”“鼓励各类资本提升绿色低碳领域投资比例”“支持符合条件的新能源、生态环境保护等绿色转型相关项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）”，为资本市场服务经济社会绿色转型指明了方向。

一直以来，资本市场不断提升对绿色低碳发展的支持力度，支持相关企业上市融资和再融资，发行绿色债券融资等；完善可持续信披制度，推动上市公司披露可持续发展报告，践行绿色转型发展，助力投资者可持续投资；丰富金融产品，更好满足绿色投融资需求，引导更多资源向绿色低碳领域集聚，支持实体经济绿色转型。

支持绿色低碳企业融资发展

近年来，监管部门支持绿色低碳企业通过上市挂牌、发行债券和发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等方式融资，完善支持绿色发展的直接融资体系。证监会数据显示，截至今年6月底，沪深交易所新能源、新能源汽车、节能环保等行业上市公司共451家，市值合计4.6万亿元，家数较2019年底增长76.9%，培育出了一大批具有全球影响力的锂电池光伏、新能源汽车龙头企业。新三板、北交所也集聚了数百家绿色产业中小企业。

同时，证券交易所不断丰富品种，提升绿色债券融资服务效能。截至今年6月底，交易所绿色公司债券(含ABS)规模共计7902亿元，低碳转型公司债券(含ABS)501亿元。为企业低碳转型发展提供有力资金支持。

此外，监管部门支持符合条件的绿色转型相关项目发行REITs。据Wind数据统计，截至8月13日，累计8只绿色转型相关REITs产品上市，包括6只能源基础设施REITs，2只生态环保REITs，合计发行规模210.16亿元。

“资本市场为绿色金融发展提供了重要支撑。”南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，支持绿色低碳企业发行股票、公司债、ABS、REITs融资等举措，不仅有助于引导要素资源向绿色低碳领域集聚，而且显著促进了产业结构的优化升级和经济的可持续发展。

川财证券首席经济学家陈雳表示，监管部门和交易所的相关举措对于促进绿色投融资市场发展，具有显著积极效应，不仅为绿色低碳企业提供了更多的融资渠道和更低的融资成本，助力企业扩大生产规模、提升技术水平，进而推动整个行业绿色转型，还推动了绿色金融产品的创新和发展。

推动上市公司向“绿”而行

近年来，监管部门持续推动上市公司践行绿色发展理念，不断完善相关规则。今年4月份国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》提出，健全上市公司可持续信息披露制度。4月12日，沪深北交易所发布上市公司可持续发展报告指引，要求重要指数成份股公司以及境内外同时上市的公司披露可持续发展报告，最晚需在2026年4月30日前首次披露。同时，鼓励其他上市公司自愿披露，自愿披露也需要符合指引要求。

证监会数据显示，截至4月底，超2000家上市公司披露了2023年度可持续发展报告或社会责任报告。约3000家公司披露了为减少碳排放所采取的措施及效果，家数占全部上市公司的近六成，这一披露比例在全球主要资本市场处于领先水平。

陈雳表示，越来越多上市公司披露ESG报告是一个积极的信号，表明企业在可持续发展和社会责任方面取得了显著进展。同时，这一趋势对发展绿色投融资具有重要意义，有助于引导资金流向绿色项目、降低投资风险、促进绿色金融发展以及推动企业可持续发展。

上市公司披露ESG报告水平不断提升，但ESG数据准确性和披露质量有待进一步提高。对此，田利辉表示，需要从以下方面入手，提高ESG数据准确性和披露质量。一是在实践中不断完善ESG信息披露的相关标准和指南，明确披露的内容、格式和要求；二是加强对上市公司ESG信息披露的监管和执法力度，对违规行为进行严厉处罚；三是鼓励上市公司聘请第三方机构对其ESG报告进行鉴证和审计，以提高ESG数据的准确性和可信度；四是利用大数据、人工智能等科技手段提升ESG信息披露的效率和准确性，降低披露成本。

作为ESG报告的披露主体，上市公司需要建立相应治理架构，搭建制度体系。陈雳表示，上市公司应建立全面的ESG数据收集体系，加强数据收集和处理的准确性；建立ESG信息披露的内部审核机制，强化内部管理和监督机制，提高披露的及时性和透明度，推动ESG理念融入企业战略，促进企业的可持续发展。

建立健全绿色金融政策体系

可持续信息披露质量提升，同时推动了可持续投融资的发展。据Wind数据统计，截至今年6月底，公募基金中EGS投资基金共565只，规模合计5219.63亿元。中证指数、深证信息公司累计发布200多条绿色主题指数。

此外，证监会支持金融机构参与碳市场交易，提高碳市场活跃度。截至目前，证监会累计同意中信证券等8家券商开展碳排放权自营业务；支持广州期货交易所推出低硫燃料油、工业硅、碳酸锂等绿色低碳类期货品种，为相关产业提供了风险管理和价格发现工具，助力绿色发展。7月份，广州市人民政府印发《国家碳达峰试点（广州）实施方案》提出，支持广州期货交易所加快推动碳排放权、电力、多晶硅等服务绿色发展的期货品种上市进程。

今年4月份发布的《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》提出，“进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度”。

陈雳表示，资本市场需要积极响应国家政策，完善绿色金融政策框架与标准体系。不断发挥其创新优势，研发更多元化的绿色金融产品和服务，如绿色债券、绿色资产证券化、绿色股权融资等，以满足不同市场主体的绿色融资需求。同时，建立健全绿色金融风险评估和管理体系，加强对绿色融资项目的环境和社会风险评估。资本市场应引导资金流向绿色低碳领域，促进绿色金融与实体经济深度融合。

田利辉建议，建立健全绿色金融政策体系，制定和完善绿色债券等绿色金融产品的相关标准和指引，为绿色金融发展提供有力的政策支持和保障；鼓励金融机构和企业创新绿色金融产品，开发更多与碳排放权挂钩的金融产品，满足市场多样化的绿色投融资需求；加强绿色金融基础设施建设，建立绿色信用体系、绿色评级体系等，为绿色金融发展提供有力支撑；引导更多社会资本投入到绿色低碳领域，支持绿色低碳产业的发展和壮大。

(责编：罗知之、李楠桦)

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