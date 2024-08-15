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用好政策红利 引导支持企业“走出去”

刘 萌
2024年08月15日09:17 | 来源：证券日报
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原标题：用好政策红利 引导支持企业“走出去”

据中国贸促会官方公众号消息，8月13日，中国贸促会会长任鸿斌赴中国中化控股有限责任公司调研，与李凡荣董事长等进行座谈。双方充分交流了中国中化发展情况、中国贸促会功能作用，并就推动中国企业开拓国际市场、参与第二届链博会等议题进行有效沟通。

今年以来，各地各部门出台多类政策措施推动企业拓市场、抢订单。比如，山西省商务厅印发《2024年国际市场开拓“千企百展”行动计划》提出，以提高外贸主体开拓国际市场能力和国际竞争能力为目标，以国际知名专业性展会和知名线上展会为平台，积极引导山西省优势产业企业稳定美日欧传统市场，全方位拓展“一带一路”市场和RCEP市场等；陕西省人民政府办公厅印发《关于支持企业开拓国际市场实施意见》，支持陕西省更多优势企业更大范围、更宽层次和更深领域开拓国际市场。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，近期各级商务部门多措并举积极支持企业开拓市场。一是印发相关行动计划，做好政策支持。二是将继续办好广交会、进博会、服贸会、消博会、数贸会等各类展会，发布贸易促进信息和国别贸易指南，同时鼓励企业多参加境内外的各类展会。三是鼓励支持新业态新模式，助力跨境电商出口，优化海外仓布局。

据中国贸促会数据，上半年，中国贸促会统筹全国贸促系统实施的“千团出海”专项行动，共组织超1000批次贸易投资促进团组赴93个国家和地区访问，很多中小企业随团出海，满载而归。

此外，上半年，中国贸促会共审批2024年全国计划出国展览项目1195项，涉及72家组展单位和53个国家与地区，计划展出面积83.25万平方米。其中，上半年实际执行出国展览项目536项，实际展出面积32.44万平方米，参展企业22270家，项目数、展出面积、企业数分别比2023年同期增长57%、48.5%和70.8%。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，帮助企业拓展海外市场能有效支持外贸高质量发展，帮助企业开拓新兴市场能减少对传统市场的依赖，实现全球范围内的供需对接，妥善应对贸易保护主义，减轻生产经营压力，降低贸易风险。

在明明看来，企业拓展市场的过程中，会不断提升自身产品的竞争力和品牌影响力，进而在目标市场中占据更大的份额。这不仅有助于稳定现有出口业务，还能为未来的增长奠定坚实基础。

如何助力企业用好政策开拓国际市场？刘向东表示，首先，应加强政策宣传与解读，帮助企业准确理解政策内容、适用范围、申请条件及流程等，确保企业能够充分享受政策红利；其次，要引导企业用好用足现有提升贸易投资便利化政策，深化数字贸易领域国际合作，帮助企业拓展多元市场；此外，应响应企业的合理申请诉求，反对不公平贸易行为，切实维护企业合法利益。

明明表示，未来还需优化企业出口审批流程，减少审批环节和时间成本；同时，加强部门间信息共享和协同合作，提高审批效率；此外，还可以鼓励金融机构加大对企业的信贷支持力度，提供出口信用保险、融资担保等金融服务。

(责编：罗知之、李楠桦)
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