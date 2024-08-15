刘 琪

原标题：夏日经济活力不断释放 金融助力文旅产业发展

暑期是一年中时间跨度最长的旅游旺季。今年暑期，文旅市场精彩纷呈，消费热度持续攀升，夏日经济新活力不断释放。

文化和旅游部产业发展司负责人马力日前在国新办新闻发布会上表示，文化和旅游部组织开展全国暑期文化和旅游消费季，发布“跟着演出去旅行”“避暑消夏好去处”等暑期文旅产品，“跟着赛事去旅行”暑期赛事目录，以及多项惠民乐民组合“礼包”。

同时，各地在围绕夜间游、避暑游、亲子游等消费热点，联动金融机构、电商平台、媒体平台等，推出超过4000项约3.7万场次内容丰富、形式多样的文旅活动，打造滨海、森林、音乐节、演唱会、展览展会、户外运动、文体赛事等多姿多彩的新场景，创新发展夜间文旅经济，推动有条件的文博场馆、旅游景区延长开放时间，丰富国风国潮、艺术时尚、演出展览、美食消夏等特色活动。

暑期文旅市场热力十足，离不开金融的“添柴加薪”。暑期以来，多地宣布发放文旅消费券，激发文化和旅游消费潜力。比如，成都发放3000万元“暑来成都 乐游天府”文旅消费券，使用范围涵盖三类文旅产品，包括酒店住宿、景区门票、旅行度假；广东省文化和旅游厅在今年7月份至9月份开展广东文旅消费季惠民补贴活动，分多轮向公众发放总计800万元的文旅消费惠民补贴券。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，消费券有助于释放消费潜力，激活地方消费零售市场，促进内循环和经济复苏。针对暑期消费特点，还可以继续向文旅住宿、商超餐饮等方面倾斜，发力各类消费场景，增强消费体验。

金融在进一步提振文旅市场、推动文旅产业更高质量发展也发挥着重要作用。近期，多地在出台推动文旅产业发展的相关文件中，都重点强调金融支持。

8月13日，驻马店市人民政府办公室印发《驻马店市支持文化旅游产业高质量发展的若干政策措施》（以下简称《措施》），围绕支持文旅项目发展、支持文旅业态创新等方面，提出了15条政策措施，其中之一就是“加大金融支持力度”。

《措施》明确提出，鼓励银行、保险、基金等金融机构采取债权投资、资产证券化、不动产投资信托基金等方式，为文旅企业提供综合性金融服务，推出符合文旅行业特点的信贷产品，在担保条件、抵（质）押物、利率等方面给予支持，探索“以税定信”“版权贷”“创意贷”等信贷方式。

山东省文化和旅游厅近期印发的《关于进一步提振文旅市场的实施方案》（以下简称《方案》），提出实施“千万亿”文旅消费促进行动。从下半年开始至明年春节，全省上下举办千场以上重要节庆、演出活动，发动万家以上企业、商户联合金融机构、协会等开展文旅促消费活动，力争实现全年接待国内游客9亿人次，旅游收入突破万亿元。

《方案》明确“加强金融赋能文旅产业”，并提出“深化政银企合作，落实金融支持文旅产业高质量发展联动机制，打造政银担保财金协同联动模式，用好鲁担文旅贷、文旅振兴贷等金融产品，加大对重点文旅项目担保支持力度。深化‘百亿惠千企’金融支持文化和旅游产业发展专项行动，下半年新增文旅领域贷款50亿元以上”。

在周茂华看来，未来还可以继续引导金融机构加大对文旅产业的支持，深化金融与政务、产业、消费的联动，通过金融赋能，助推文旅产业高质量发展。

(责编：罗知之、李楠桦)

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