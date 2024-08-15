王 僖

原标题：新一轮“优机优补”开启 农机企业迎发展新契机

近日，农业农村部农业机械化总站公布了《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表（公示稿）》，引发关注。随着8月12日公示期结束，未来三年国家对于农机行业“优机优补”，重点支持智能化、高端化农机发展的全新大幕正式开启。

对比新旧三年最高补贴额不难看出，助力粮食提单产的农机具、大马力高端智能农机和丘陵短板农机成为今后一段时间的政策补贴重点。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示：“新一轮补贴政策将加速高端农机的发展，鼓励企业加强技术研发和产品创新，推动农机行业的转型升级。同时，政策的引导也将促进低端落后农机的淘汰，为整个行业提供更好的发展环境。”

对比上一轮2021年至2023年的最高补贴额一览表可以看到，本轮补贴新政“优机优补”的引导趋势更加明显。

以农机行业第一大主导产品拖拉机为例，虽然该大类整体的补贴额度都在下滑，但却新增了80马力以上智控拖拉机的补贴内容，主要是支持部分动力换挡、无级变速和智能控制的拖拉机，最高补贴额度是74700元。此外，还重点提及了履带拖拉机，由之前最高的补贴档次110马力提升到了150马力，补贴额度也提高至54200元，轻型履带机补贴额度也有所提升，引导国内拖拉机市场改变“重轮式轻履带”现状的风向明显。

黑崎资本首席战略官陈兴文表示：“对于拖拉机的补贴变化可以看出政策在激励企业加大对大马力智能化农机的研发力度，推动行业向大型、大马力机型发展，从而加速产业链的升级。”

同样，本轮补贴新政对各类机具也进行了更为明细的分类，精准化补贴更加明显。例如，对谷物收获机的补贴，由之前的最高补贴额度只划分到喂入量7千克/秒以上，增加到了现在的12千克/秒以上，补贴额度也提高到了68000元。

据了解，今年上半年夏收时，国内头部农机企业潍柴雷沃、中国一拖、中联重科等都推出了自家的喂入量12千克/秒以上的收获机。

此外，新一轮补贴中还突出支持粮食单产提升机具，譬如推广高性能播种机，提高播种质量，增加了育秧播种、条播机、旋耕播种机、侧身施肥装置等品目。在收割、收获方面，不仅注重对大型农机的补贴，还新增“小型收割机”补贴额7500元。有业内分析认为，这将进一步深化“一大一小”农机研发成果，并由补贴扶持加大小型农机在南方丘陵山区、梯田地区等的推广力度。

科创中国高丞乡创服务团团长孙文华对《证券日报》记者说：“农村劳动力减少背景下，农机‘替’人的需求更为显现，粮食单产提升机具、大马力高端智能农机能为‘小田并大田’提供新质生产力。”

总体来看，本次补贴突出引导动力机械迭代升级，对技术相对落后的机械传动产品“退坡降档”。

“这将有助于优化农机装备结构，促使偏低端制造商逐步退出市场，进而推动整个农机行业向高端化、智能化、绿色化方向发展，形成更加开放、协同、高效的产业生态系统。”陈兴文如是说。

郑磊认为，目前我国农机行业整体发展还面临着一些问题和发展瓶颈，如技术创新能力不足，无法满足现代农业的需求；农机的质量和性能参差不齐，缺乏统一的标准和质量认证体系等。

因此，补贴政策的引导和促进作用将变得更加重要。中国金融智库特邀研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时认为，政策引导可以刺激研发投入，帮助企业解决技术难题，提高产品质量和竞争力，政策也能促使企业关注并满足丘陵山区等特殊地区的农业需求，促进整个行业的均衡发展。

对于行业头部企业，新一轮补贴政策的实行为企业的未来发展进一步指明了方向，也将利于企业在今后的竞争格局中取得更加优势的地位。

近年来，头部农机企业的研发力度、创新力度不断加强。如潍柴雷沃提出将每年拿出专项资金开展研发创新，重点攻克线控底盘、智能驾驶、智能作业等关键核心技术，同时将在多种高端机具装备上加快实现高端进口替代。

一拖股份方面认为，新一轮补贴政适度提高市场急需的重点农机产品购置补贴标准，对保有量明显过多、技术相对落后的机械实行降低补贴标准，对于农机行业中拥有技术研发优势和先进制造能力的头部企业将迎来新的发展机遇。

陈兴文说：“综合来看，新一轮农机补贴政策将对现阶段的中国农机具行业产生积极影响。”

(责编：罗知之、李楠桦)

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