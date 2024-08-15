人民网北京8月15日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近期市场监管总局印发《关于开展2024年计量标准监督检查工作的通知》（以下简称《通知》），面向计量技术机构开展计量标准监督检查工作。

根据《通知》，检查采取获得市场监管总局颁发计量标准考核证书的建标单位自查和现场抽查结合的方式。重点检查计量标准考核证书有效期内的计量标准是否持续满足计量标准的考核要求。检查工作流程，按照单位自查、现场检查、问题整改、结果处理逐步开展。

市场监管总局要求各省级市场监管部门及时将本次监督检查工作要求通知所属的省级计量技术机构，并对有关工作做好指导。各有关计量技术机构要组织专业技术力量排查计量体系中可能存在的风险隐患，确保获证计量标准持续测量能力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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