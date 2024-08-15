人民网北京8月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布多项宏观经济数据显示，7月份，我国经济运行总体平稳、稳中有进，生产需求继续恢复，就业物价总体稳定，新动能继续培育壮大，高质量发展扎实推进。

工业保持较快增长，装备制造业和高技术制造业增长加快

7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，比上月回落0.2个百分点；环比增长0.35%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.6%，制造业增长5.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。装备制造业增加值增长7.3%，高技术制造业增加值增长10.0%，分别比上月加快0.4和1.2个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.5%；股份制企业增长5.4%，外商及港澳台投资企业增长4.2%；私营企业增长5.2%。分产品看，新能源汽车、集成电路、3D打印设备产品产量同比分别增长27.8%、26.9%、25.3%。1至7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.9%。7月份，制造业采购经理指数为49.4%，企业生产经营活动预期指数为53.1%。1至6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35110亿元，同比增长3.5%。

服务业持续恢复，现代服务业发展较好

7月份，全国服务业生产指数同比增长4.8%，比上月加快0.1个百分点。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，金融业生产指数同比分别增长12.6%、9.0%、5.3%、5.1%，分别快于服务业生产指数7.8、4.2、0.5、0.3个百分点。1至7月份，全国服务业生产指数同比增长4.9%。1至6月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。7月份，服务业商务活动指数为50.0%；服务业业务活动预期指数为56.6%。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售增速回升，升级类商品销售增长较快

7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%，比上月加快0.7个百分点；环比增长0.35%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额32691亿元，同比增长2.4%；乡村消费品零售额5066亿元，增长4.6%。按消费类型分，商品零售额33354亿元，增长2.7%；餐饮收入4403亿元，增长3.0%。基本生活类商品销售较好，限额以上单位粮油、食品类，饮料类商品零售额分别增长9.9%、6.1%。部分升级类商品销售增长较快，限额以上单位通讯器材类，体育、娱乐用品类商品零售额分别增长12.7%、10.7%。1至7月份，社会消费品零售总额273726亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额83784亿元，同比增长9.5%。其中，实物商品网上零售额70093亿元，增长8.7%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%。1至7月份，服务零售额同比增长7.2%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

1至7月份，全国固定资产投资（不含农户）287611亿元，同比增长3.6%，比1至6月份回落0.3个百分点；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长8.0%。分领域看，基础设施投资同比增长4.9%，制造业投资增长9.3%，房地产开发投资下降10.2%。全国新建商品房销售面积54149万平方米，同比下降18.6%；新建商品房销售额53330亿元，下降24.3%。分产业看，第一产业投资同比增长3.3%，第二产业投资增长12.5%，第三产业投资下降0.7%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长6.5%。高技术产业投资同比增长10.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.7%、11.9%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长37.7%、10.8%；高技术服务业中，专业技术服务业、电子商务服务业投资分别增长25.4%、17.9%。7月份，固定资产投资（不含农户）环比下降0.17%。

货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

7月份，货物进出口总额36758亿元，同比增长6.5%，比上月加快0.7个百分点。其中，出口21389亿元，增长6.5%；进口15369亿元，增长6.6%。进出口相抵，贸易顺差6019亿元。1至7月份，货物进出口总额248335亿元，增长6.2%。其中，出口142573亿元，增长6.7%；进口105762亿元，增长5.4%。1至7月份，一般贸易进出口增长4.9%，占进出口总额的比重为64.7%。民营企业进出口增长10.9%，占进出口总额的比重为55.1%，比上年同期提高2.3个百分点。机电产品出口增长8.3%，占出口总额的比重为59.0%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率季节性上升

1至7月份，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。7月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月上升0.2个百分点，比上年同月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为5.1%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.4个百分点，比上年同月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。

居民消费价格温和回升，工业生产者价格继续下降

7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；环比上涨0.5%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.2%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.7%，交通通信价格下降0.6%，教育文化娱乐价格上涨1.7%，医疗保健价格上涨1.4%，其他用品及服务价格上涨4.0%。在食品烟酒价格中，鲜果价格下降4.2%，粮食价格上涨0.1%，鲜菜价格上涨3.3%，猪肉价格上涨20.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.4%。1至7月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。

7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.2%；全国工业生产者购进价格同比、环比均下降0.1%。1至7月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.0%和2.2%。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，总的来看，7月份，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。但也要看到，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求依然不足，新旧动能转换存在阵痛，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。下阶段，要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力，着力推动高质量发展，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，落实落细各项政策举措，巩固经济持续回升向好基础。

(责编：杨曦、吕骞)

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