人民网北京8月15日电 （记者杨曦）今日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，7月份，受部分地区高温多雨等极端天气的影响，当月固定资产投资有所放缓，但是总体上保持了规模扩大、结构优化的发展态势。

一是投资规模继续扩大。1-7月份，全国固定资产投资同比增长3.6%，其中基础设施投资增长4.9%，制造业投资增长9.3%，都快于固定资产投资总体增速。

二是高技术产业投资保持较快增长。1-7月份，高技术产业投资同比增长10.4%，高于全部投资6.8个百分点。其中，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长了9.7%和11.9%。

三是制造业投资持续较快增长。随着制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快，制造业投资保持平稳较快增长。1-7月份，制造业投资同比增长9.3%，增速比全部投资高5.7个百分点；对全部投资增长的贡献率为62.2%，比上半年提高4.7个百分点。其中，消费品制造业投资增长15.8%，装备制造业投资增长10.7%，原材料制造业投资增长9.3%，制造业投资支撑因素继续增强。

四是设备更新投资增长较快。在大规模设备更新政策带动下，设备工器具购置投资同比增长17.0%，对全部投资增长的贡献率为60.7%；制造业技改投资增长10.9%，继续保持两位数增长，快于全部投资7.3个百分点。

五是重大项目建设大力推进。1-7月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.6%，拉动全部投资增长4.1个百分点。

“总的看，下阶段投资对稳定增长、优化供给的作用将得到进一步发挥。”刘爱华表示，党的二十届三中全会对完善促进投资体制机制作出具体安排，目前“两重”“两新”等重大举措正在加快推进，未来随着超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券以及2023年政府增发国债等项目建设加快推进、加快形成实物工作量，政府投资带动放大效应将持续释放。同时，企业效益的逐步改善也有利于民间投资意愿和能力的不断恢复。

(责编：杨曦、吕骞)

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