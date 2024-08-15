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财经观察：打造“美食名镇”、增开“银发专列”，央地共促服务消费上新

人民网记者 王震
2024年08月15日10:39 | 来源：人民网
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看场热映中的电影，开个追剧的会员，去看场AI展演，去“种草”的小城逛逛，或是给爸妈买份保险，给孩子报个兴趣班……服务消费，正成为居民消费的重要增量来源。

数据显示，今年上半年，我国服务零售额同比增长7.5%，高于商品零售额增速4.3个百分点。

服务消费展现出强劲活力的背后，从中央到地方，持续优化和扩大服务供给，正在服务消费潜力加速释放。

中央政治局7月30日召开会议，强调“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费”。

8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），提出了六大方面20项重点任务，对服务消费发展作出全面、系统部署。

记者注意到，《意见》围绕餐饮住宿、家政服务、养老托育、文娱旅游等重点领域服务消费，提出务实举措：

——提升餐饮服务品质，培育名菜、名小吃、名厨、名店，打造“美食名镇”“美食名村”；

——指导制定家政服务公约，推行电子版“居家上门服务证”；

——增开银发旅游专列，对车厢进行适老化、舒适化改造，丰富旅游线路和服务供给；

——鼓励沉浸体验、数字艺术、线上演播等新业态发展；

——鼓励各地制定实施景区门票优惠、淡季免费开放等政策……

“一系列具有针对性、前瞻性和可操作性的政策措施，为服务消费高质量发展提供指引和支撑。”近日，商务部部长助理唐文弘在新闻发布会上表示，发展服务消费是一项长期性、系统性的工作，需要发挥部门、地方的合力，营造部门协同、央地共促的工作局面。

在湖北武汉，“梦幻灵境”AI展演中心通过融合数字技术的艺术演出、沉浸式互动体验，正在成为当地文旅消费新地标。

在山东济南，“齐鲁小吃文化节”通过小吃产品展销、品牌评选、短视频大赛等形式，挖掘培育特色小吃，打造地理标志美食。

不难发现，各地的创新举措与中央顶层设计正在形成合力。

一组数据显示：今年上半年，我国服务性消费支出占人均消费支出比重达到45.6％，同比提高1.1个百分点；全国餐饮收入达2.6万亿元，同比增长7.9%；国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；护老阿姨、育儿嫂的需求同比增长了15%至20%。

专家认为，随着《意见》各项任务落实落细，服务消费高景气有望延续。

(责编：王震、吕骞)
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