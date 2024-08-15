人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

7月份规上工业原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长

2024年08月15日10:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，7月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长。

原煤生产平稳增长。7月份，规上工业原煤产量3.9亿吨，同比增长2.8%，增速比6月份放缓0.8个百分点；日均产量1259.2万吨。进口煤炭4621万吨，同比增长17.7%。

1—7月份，规上工业原煤产量26.6亿吨，同比下降0.8%。进口煤炭3.0亿吨，同比增长13.3%。

原油生产增速加快。7月份，规上工业原油产量1790万吨，同比增长3.4%，增速比6月份加快1.0个百分点；日均产量57.7万吨。进口原油4234万吨，同比下降3.1%。

1—7月份，规上工业原油产量12496万吨，同比增长2.1%。进口原油31781万吨，同比下降2.4%。

原油加工有所下降。7月份，规上工业原油加工量5906万吨，同比下降6.1%，降幅比6月份扩大2.4个百分点；日均加工190.5万吨。1—7月份，规上工业原油加工量41915万吨，同比下降1.2%。

天然气生产稳定增长。7月份，规上工业天然气产量200亿立方米，同比增长7.9%，增速比6月份放缓1.7个百分点；日均产量6.5亿立方米。进口天然气1086万吨，同比增长5.6%。

1—7月份，规上工业天然气产量1436亿立方米，同比增长6.2%。进口天然气7544万吨，同比增长12.9%。

规上工业电力生产略有加快。7月份，规上工业发电量8831亿千瓦时，同比增长2.5%，增速比6月份加快0.2个百分点；规上工业日均发电284.9亿千瓦时。1—7月份，规上工业发电量53239亿千瓦时，同比增长4.8%。

分品种看，7月份，规上工业火电降幅收窄，水电、风电、太阳能发电增速回落，核电由降转增。其中，规上工业火电同比下降4.9%，降幅比6月份收窄2.5个百分点；规上工业水电增长36.2%，增速比6月份回落8.3个百分点；规上工业核电增长4.3%，6月份为下降4.0%；规上工业风电增长0.9%，增速比6月份回落11.8个百分点；规上工业太阳能发电增长16.4%，增速比6月份放缓1.7个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
7月份规上工业原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长
　　人民网北京8月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，7月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长。 原煤生产平稳增长。…
前7个月全国网上零售额同比增长9.5%
　　人民网北京8月15日电 （记者王震）国家统计局15日公布多项宏观经济数据显示，1至7月份，全国网上零售额83784亿元，同比增长9.5%。其中，实物商品网上零售额70093亿元，增长8.7%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长19.7%、6.3%、7.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部