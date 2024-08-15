人民网北京8月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，7月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长。

原煤生产平稳增长。7月份，规上工业原煤产量3.9亿吨，同比增长2.8%，增速比6月份放缓0.8个百分点；日均产量1259.2万吨。进口煤炭4621万吨，同比增长17.7%。

1—7月份，规上工业原煤产量26.6亿吨，同比下降0.8%。进口煤炭3.0亿吨，同比增长13.3%。

原油生产增速加快。7月份，规上工业原油产量1790万吨，同比增长3.4%，增速比6月份加快1.0个百分点；日均产量57.7万吨。进口原油4234万吨，同比下降3.1%。

1—7月份，规上工业原油产量12496万吨，同比增长2.1%。进口原油31781万吨，同比下降2.4%。

原油加工有所下降。7月份，规上工业原油加工量5906万吨，同比下降6.1%，降幅比6月份扩大2.4个百分点；日均加工190.5万吨。1—7月份，规上工业原油加工量41915万吨，同比下降1.2%。

天然气生产稳定增长。7月份，规上工业天然气产量200亿立方米，同比增长7.9%，增速比6月份放缓1.7个百分点；日均产量6.5亿立方米。进口天然气1086万吨，同比增长5.6%。

1—7月份，规上工业天然气产量1436亿立方米，同比增长6.2%。进口天然气7544万吨，同比增长12.9%。

规上工业电力生产略有加快。7月份，规上工业发电量8831亿千瓦时，同比增长2.5%，增速比6月份加快0.2个百分点；规上工业日均发电284.9亿千瓦时。1—7月份，规上工业发电量53239亿千瓦时，同比增长4.8%。

分品种看，7月份，规上工业火电降幅收窄，水电、风电、太阳能发电增速回落，核电由降转增。其中，规上工业火电同比下降4.9%，降幅比6月份收窄2.5个百分点；规上工业水电增长36.2%，增速比6月份回落8.3个百分点；规上工业核电增长4.3%，6月份为下降4.0%；规上工业风电增长0.9%，增速比6月份回落11.8个百分点；规上工业太阳能发电增长16.4%，增速比6月份放缓1.7个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)

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