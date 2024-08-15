人民网北京8月15日电 （记者王震）国家统计局15日公布多项宏观经济数据显示，1至7月份，全国网上零售额83784亿元，同比增长9.5%。其中，实物商品网上零售额70093亿元，增长8.7%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长19.7%、6.3%、7.5%。

7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%，比上月加快0.7个百分点；环比增长0.35%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额32691亿元，同比增长2.4%；乡村消费品零售额5066亿元，增长4.6%。按消费类型分，商品零售额33354亿元，增长2.7%；餐饮收入4403亿元，增长3.0%。基本生活类商品销售较好，限额以上单位粮油、食品类，饮料类商品零售额分别增长9.9%、6.1%。部分升级类商品销售增长较快，限额以上单位通讯器材类，体育、娱乐用品类商品零售额分别增长12.7%、10.7%。

(责编：王震、吕骞)

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