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浙商银行：聚焦五大关键着力点 深化善本金融实践

2024年08月15日12:16 | 来源：环球网
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原标题：20周年之际，浙商银行发布善本金融“六大支柱”标志性成果

皮革加工、鞋面制造、鞋底成型、质检包装……7月一个炎热的午后，在四川峨眉山金威利运动用品有限公司的生产车间内，交叉而坐的残疾员工正专注地进行制鞋操作。这份工作虽然简单，却几乎是家庭的唯一支柱。

同一时间，在距四川近2000公里外的丽水龙泉市，八都镇中心小学的师生们，将通过正泰集团户用光伏发电产生的超额收益，享受到崭新的图书室和操场等教学设备。

但至少在一年前，这些残疾员工未曾想到，平静如常的工作背后，金威利正因订单终止陷入困境，而又在短短几个月内完成转型；孩子们更难想象，购置门槛不低的光伏设备，竟能够变成爱心人士的善款。

这些变化，都源自善的链接，一家金融机构金融向善的实践。

向善：善本金融标志性成果发布

8月14日，在钱塘江畔的浙商银行总行，召开了浙银金融文化建设推进会暨善本金融成果发布会，这也是浙商银行“8·18浙银文化周”媒体开放日系列活动之一。

会上，发布了善本金融“六大支柱”标志性成果，浙银公益基金会对外正式揭牌，将以该基金会为主要平台，统筹谋划、协同推进“一行一校”“员工善行”等公益慈善项目。同时，浙银金租和正泰安能发起的首单“绿色金融+善本信托”项目签约。对此，浙商银行党委书记、董事长陆建强表示，近年来，浙商银行强化使命担当，倡导并践行善本金融发展理念，提升金融的社会价值，不断彰显“一流的正向正行的社会影响力”。

回顾过去的三年，浙商银行围绕社会价值视角审视金融的定位，持续推动金融回归初心本源，善本金融实践硕果累累。浙商银行行长助理周伟新介绍，浙商银行构建完善了金融顾问制度、县域综合金融生态建设模式、浙银善标、善本信托、问责向善和员工向善“六大支柱”体系，把“善”的基因嵌入金融服务场景中，推动人员从善、服务致善、客户扬善、资本向善、机制助善、文化扬善。

擎旗金融顾问制度，该行联合126家成员单位、4200名金融顾问开展服务，成立金融顾问工作室146家，累计服务企业超8.7万家，落实融资达6778亿元。如今，金融顾问制度已从浙江走向全国，被北京、上海、甘肃等16个省市借鉴推广。

在此基础上，依托浙商总会金融服务委员会（简称“金服会”），浙商银行与杭州市临平区政府联合创建“综合金融服务示范区”，先行先试、为改革探路，总结出了行之有效的县域综合金融生态建设“3386模式”（“临平模式”）和县域综合金融生态指数（“临平指数”），打通金融服务的最后一公里。

县域是发展经济、保障民生的关键环节，县域强，经济强。如今，“3386模式”在杭州市辖全域铺开，还从试点走向了全国，杭州、南京、福州、重庆、郑州、广州等多地分行积极创新推广，以实际情况因地制宜，为“3386”模式的实践经验增砖添瓦。

目前，金融顾问制度已走出了一条可复制、可推广的金融供给侧结构性改革之路，将通过持续推广县域综合金融生态建设模式，助力深化打造“金融生态优质区”。

据悉，下半年，浙商银行将在各分行抓紧推进“3386”模式的复制与推广，并结合本地实际积极创新，将新的典型案例不断补充进“3386模式”，推动县域综合金融生态建设模式实现迭代升级，把“金融最后一公里”落实到位。

向实：深化企业家价值实现

金融具有放大效应，既能服务好企业放大正向的社会效益，也有可能导致资本无序扩张。对此，浙商银行以“善本”为原则，从社会价值视角导正金融的向善机制，形成了扬善抑恶、以义取利的“浙银善标”体系。截至6月末，累计服务善标一级客户约10万户，其中公司客户中158户因善标等级较高上调信用评级、25户上调抵押率。

以“浙银善标”体系助力企业发展的案例，正在全国各地发生。文章开头提及的金威利就是其中之一。

“浙银善标的推出，支持了我们，在最困难的时候不抽贷不压贷，甚至还在贷款利率、结汇点差方面给了更大的优惠，让我们能够安全渡过难关。”发布会现场，金威利运动用品有限公司总经理杨雨林现身说法。据悉，金威利在大凉山深处设立扶贫工厂，解决了6000多人的就业问题，还开辟了残疾人针车专线。因企业符合“浙银善标”评价体系向善导向，在企业订单下滑时，浙商银行提供了综合授信8400万元，贷款利率降低50bp，同时给予其国际业务结汇点差优惠100bp，除金融服务外，浙商银行还积极助其对接订单、拓宽渠道，全力支持公司转型发展。

无独有偶，丽水润生苔藓科技有限公司通过“善标”支持，仅凭两项专利，一周内就获得了495万元的免抵押资金，苔藓生产规模从20多亩扩大到300多亩，还与浙江多个乡村达成合作建立苔藓基地，用苔藓带领村民脱贫致富。

在会上，浙商银行子公司——浙银金租与正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司就首单“绿色金融+善本信托”慈善信托项目签约，规模100万元，重点用于扶持“山区26县”丽水龙泉市八都镇中心小学基础设施改造。

出席签约仪式的正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司总裁卢凯对媒体表示，“慈善信托的创举实现了光伏项目盈利与公益慈善的深度融合，该模式以双方合作户用光伏电站的超额发电收益为基石，不仅确保了慈善资金的长期、稳定供给，更借助信托的专业管理机制，确保每一分善款都能精准、高效地投入到最需要的人群中”。

这并不是个例。浙商银行推进的善本信托工程，是一场持续深化企业家实现社会价值和财富升维的路径探索。截至7月末，浙商银行已服务善本信托客户近70户，金额1909.9万元，计划年底服务善本信托客户超150户，助力企业家更加深入、主动地参与到慈善事业中。

站在20周年的节点，陆建强再次强调了弘扬中国特色金融文化，践行“诚实守信”“以义取利”的重要性，并指出要持续探索善本金融实践，聚焦五大关键着力点，深入实施文化塑形、文化植根、文化滋养、文化传扬和文化绽放等五大工程，以五大文化工程为抓手，持续打造“幸福生活的倡导者践行者”和“年轻人喜欢的银行”两大特色品牌，争当建设中国特色金融文化的排头兵。

(责编：董童、李源)
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