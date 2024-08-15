人民网北京8月15日电 （记者黄盛）为做好科技金融大文章，持续发挥“创新积分制”为科技型企业赋能的政策效能，科技部近日印发了《“创新积分制”工作指引（全国试行版）》（以下简称《指引》），将“创新积分制”从国家高新区进一步扩展到全国试行，助力更多“硬科技”“好苗子”企业脱颖而出。

记者了解到，“创新积分制”是一种新型科技金融政策工具，自2020年起在国家高新区试点。通过客观可信的企业创新能力评价指标数据及科学严谨的企业创新积分量化评价结果，“创新积分制”引导科技创新资源、财政优惠政策、金融资源、创业投资等向科技型企业精准聚集，积分应用场景也将逐步在科技政策、股权投资、企业上市等方面得到拓展。

截至2023年年底，实施“创新积分制”的试点高新区已达133家。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等金融机构均在总行层面参与了“创新积分制”工作，推出了为科技型企业设立的“创新积分贷”专项金融产品，根据创新积分直接对科技型企业进行无抵押信用贷款。同时，已有近20家银行主动与积分试点地区合作。其中，2022—2023年银行为积分企业对接授信超2000亿元。

另外，2024年科技部会同中国人民银行依托“创新积分制”设立1000亿元科技创新再贷款，经两批次遴选了近3万家“白名单”企业推荐给中国人民银行作为科技创新再贷款备选企业加大融资支持，积分应用场景也逐步在科技政策、股权投资、企业上市等方面得到拓展。

此次印发的《指引》明确了“统一指导、全国试行，因地制宜、鼓励创新，精准画像、多元赋能”的基本原则，主要包括指标权重、数据规范、应用场景等内容，为全国范围内的“创新积分制”实施提供统一指导和规范。

具体来说，创新积分核心指标共涵盖3类一级指标和18个二级指标。以第一类技术创新指标为例，该指标用以衡量企业在创新研发方面的投入以及最终创新结果，包括研发费用金额、研发费用增速、研发费用占营业收入的比例、科技人员占职工总数的比重、与主营业务相关的发明专利申请量、与主营业务相关的PCT专利申请量、企业技术合同成交额等7个二级指标。

业内人士认为，“创新积分制”作为政策工具已在引导财税政策、科技资源、人才、金融资源向企业聚集等方面取得了一定成效，接下来在全国范围内推广，将进一步为高成长性的科技型初创企业进行金融赋能和增信，充分提振企业发展信心，助力科技、产业、金融良性循环。

(责编：孙红丽、吕骞)

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