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5777亿元 中国人民银行15日开展7天期逆回购操作

2024年08月15日13:01 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者黄盛）中国人民银行15日表示，为对冲中期借贷便利（MLF）到期、税期高峰以及政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，8月15日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。今日有4010亿元1年期MLF到期，到期的MLF将于8月26日续做。

  中国民生银行首席经济学家温彬向记者表示，虽然市场上资金面总体稳健，但8月中旬的短期扰动增多。一方面是15日为8月纳税截止日，16日税期缴款，税期扰动产生；第二方面是政府债发行开始上量，使得近期资金面边际收敛；第三方面是本周同业存单到期6314亿元，后一周将继续升至7034亿元，这使得近日资金利率整体上行。

“为应对资金面边际收敛压力，近日逆回购开始加量，有助于流动性维持在合理充裕水平。”温彬说，MLF操作将常规性后延推迟至LPR报价时间之后，则是进一步弱化了MLF利率的政策利率属性，更加强化7天期回购操作利率作为主要政策利率，逐步疏通由短及长的利率传导关系，持续促进金融机构提升自主定价能力。

据记者了解，今年7月8日，中国人民银行公告表示，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20个基点和加点50个基点。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。

此后，中国人民银行还进行了一系列货币政策调整。

7月22日，中国人民银行发布公告表示，为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。

还是在7月22日这天，7月1年期、5年期以上LPR均下调10个基点——贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，自2024年7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:15调整为9:00。

之后的7月25日，中国人民银行“加场”开展2000亿MLF操作，利率下调20个基点。同日，工商银行、农业银行、中国银行等大型商业银行宣布从7月25日起，下调人民币存款挂牌利率。

业内人士认为，近期一系列货币政策“组合拳”的落地，表明稳增长已成为当前政策重要目标，既释放了稳经济的信号，助力提振市场信心，也进一步明晰了未来的货币政策调控框架，有助于不断提升调控的精准性和有效性。

(责编：孙红丽、吕骞)
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