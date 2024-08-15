人民网记者 杨曦

工业产业结构持续优化，现代服务业发展加快，高技术产业投资保持高速增长，新型消费成长壮大，货物进出口增量提质……国家统计局最新公布的多项7月份经济指标显示，当前，我国经济新的增长点正在各领域逐步形成。

从产业发展来看，新质生产力在培育壮大，新产业发展趋势向好。

工业方面，7月份规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，比上个月加快1.2个百分点。

服务业方面，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长12.6%和9%。

智能绿色新产品产量表现尤为“亮眼”，7月份，虚拟现实设备产品产量增长55.7%，服务机器人产量增长41.6%，新能源汽车产量增长27.8%，充电桩产量增长34.9%。

“今年以来，传统产业的转型升级稳步推进，高端制造、数字经济、新能源等新兴产业快速发展，产业高端化、智能化、绿色化步伐稳健，新质生产力加快形成，产业提质升级为经济发展增添了新动力和新优势，进一步拓展了发展空间。”国家统计局新闻发言人刘爱华如是说。

从拉动经济的“三驾马车”——投资、消费、外贸数据来看，我国经济转型升级步伐仍在加快。

看投资——

高技术产业投资维持较快增长态势。1至7月份，高技术产业投资同比增长10.4%，高于全部投资6.8个百分点。其中，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长了9.7%和11.9%。

具体到行业来看，高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长37.7%、10.8%；高技术服务业中，专业技术服务业、电子商务服务业投资分别增长25.4%、17.9%。

看消费——

新型消费不断拓展，数字消费、绿色消费正在成为新趋势，网络零售新业态占比提升。

7月份，限额以上单位通讯器材类商品零售额同比增长12.7%，体育娱乐用品类零售额增长10.7%。1至7月份，限额以上单位高能效等级家电、智能家电零售额增速接近两位数。汽车流通协会数据显示，7月份新能源乘用车零售量增幅达到36.9%。

在直播电商、社交电商等新业态推动下，1至7月份，实物商品网上零售额同比增长8.7%，占社会消费品零售总额比重达到25.6%。

看外贸——

随着我国产品竞争力提升，外贸实现增量提质。从总量来看，7月份货物进出口总额同比增长6.5%，比上月加快0.7个百分点，进出口的累计规模创历史同期新高。

从出口产品类型来看，家用电器、集成电路、船舶等重点产品的出口优势继续得到巩固。机电产品出口增长8.3%，占出口总额的比重达到59.0%。

展望下阶段，刘爱华认为，尽管面临不少风险挑战，中国经济发展仍是有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。“当前，关键是要抓好中央政治局会议精神贯彻落地，推动各项决策部署有效落实，把发展潜能转化为高质量发展的动能。”

(责编：杨曦、吕骞)

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