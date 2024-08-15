近日，追觅科技宣布成立追创机器人产业创投基金（以下简称“追创创投”），旗下包括一支成长期战略基金和一支中早期孵化基金，总目标规模达110亿人民币。成长期战略基金规模为100亿人民币，目前已完成大部分资金募集，该基金由追觅科技与地方政府共同发起设立。

据悉，由追创创投管理的中早期孵化基金在近期完成了首关募集，用时仅3个月。该基金总规模为10亿人民币，出资人包括追觅科技、地方政府、国有企业、产业集团等。

在投资布局上，追创创投将瞄准AI+机器人这一赛道，沿着泛机器人产业链上下游，在上游硬件、机器人软件、工业机器人、服务机器人四大领域挖掘投资机会。

“依托产业视角，追创创投可以更好地布局未来的行业贝塔。”追创创投创始合伙人雷鸣表示。在赛道布局上，追创创投将重点关注适应下一代创新机器人的上游核心零部件、与大模型结合的机器人软件及具备较强通用性的下游终端机器人应用产品。

雷鸣表示：“人形机器人目前尚处于早期发展阶段，真正大规模爆发可能还需要5-10年的时间，即便如此，在大规模爆发前的0到1阶段，也有很多垂直场景可以率先落地，可以在这些领域里进行早期商业化，存在很多机会。比如高价值的零售场景，工厂人机协作场景等，这些场景中的工作都有标准的SOP，完全可以通过机器人把人从繁琐、重复性的劳动中解放出来。”

在人形机器人领域，追创创投会重点关注上游配件供应商，以及具备核心部件自主研发能力，且拥有核心运动控制算法和交互软件的整机厂商。

近年来，中国企业全球化布局的步伐不断加速，企业出海方兴未艾。基于宏观环境底层的全球化机会，投资“全球化”已然成为一个绝对长期的趋势。

作为一家具有全球视野的科技公司，追觅科技在成立初期，就选择在欧洲市场发挥技术、产品领先优势培育品牌，坚持高端化战略，在德国、意大利、新加坡等国家及地区，拿下了最大市场份额。

在AI+机器人赛道中，追创创投会重点关注具备全球化能力的公司。雷鸣表示：“今天许多中国公司从诞生之初就是一家全球化公司，本身就具备全球视角，这其中蕴含了非常多投资机会，追创创投会重点关注这一领域。”

(责编：曹淼、李源)

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