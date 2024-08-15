共绘美丽中国画卷 油气行业发力绿色低碳转型
能源是经济社会发展的重要物质基础。油气行业既是能源生产大户，也是能源消耗大户。“双碳”目标背景下，加快油气行业绿色低碳转型势在必行。
日前发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快油气勘探开发与新能源融合发展。
当前，在政策引导下，油气企业加强油气勘探开发与新能源融合发展，大力推进节能降碳改造，加快绿色油气田建设，提升经济发展的“绿色含量”。
电站是海上油气平台的“心脏”，通常由自产油气燃烧提供电能。在这过程中会排放大量的高温烟气，成为海上油气开发主要的碳排放来源之一。日前，全球首套5兆瓦级海上高温烟气余热发电装置在天津完成测试，即将在文昌9-7油田开发项目中示范应用。
据测算，该发电装置应用后，主电站综合能效预计提升7%，年发电量达0.4亿千瓦时，累计节省天然气消耗约3亿立方米，减少二氧化碳排放约80万吨，相当于植树造林750万棵。未来，该技术将适用于我国海上油气平台电站，助力实现节能减排、降本增效。
除了实施节能降碳外，构建绿色低碳生产体系也是油气行业绿色低碳转型的有效途径之一。在辽宁，世界首座电热熔盐储能注汽试验站在辽河油田投产。该站创新采用电热熔盐储能注汽技术，将电转化为热能储存在熔盐中，通过水与熔盐连续换热，产生295摄氏度高温湿饱和蒸汽，再注入井下，用于稠油开发。据测算，每年可替代燃气蒸汽1600万吨，减耗天然气10.4亿立方米，减排二氧化碳225万吨，消纳谷时电、绿电108亿千瓦时，储能规模464万千瓦。
此外，多家油气行业加快油气勘探开发与新能源融合发展，取得明显成效。例如，大庆喇嘛甸油田低碳示范区，数万块光伏板向阳而立，一台台风机转动着巨大的叶片，源源不断地输出绿色电力，驱动远处的抽油机作业。今年上半年，该区光伏项目发电量950万千瓦时、风电项目发电量6257.48万千瓦时；节约标煤1.91万吨，减排二氧化碳4.86万吨。
国家能源局此前印发的《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025年）》提出，到2025年，通过油气促进新能源高效开发利用，替代勘探开发自用油气，累计清洁替代增加天然气商品供应量约45亿立方米。大力推进油气企业发展新能源产业，持续推动能源生产供应结构转型升级。
专家表示，当前，我国有些老油区逐步进入开发后期，需要依托油区及周边资源，以油气产业为基础加强新能源新材料新业务开发利用，推动传统油气生产向综合能源开发利用和新材料制造基地转型发展，形成油气上游领域与新能源新产业融合、多能互补的发展新格局，持续推动能源生产供应结构转型升级。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 走出家门探寻“致富路” 对外劳务合作迎广阔发展空间
- 人民网北京8月15日电 （记者栗翘楚）近日，中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什市区块一企业获得对外劳务合作经营资格证书，标志着自贸试验区喀什市区块在对外劳务合作领域又迈出一步。 喀什地区商务局党组成员、副局长张认表示，有了这张证书，标志着对外劳务合作服务迈入正规化、市场化、专业化的新轨道。…
- 评论
- 关注