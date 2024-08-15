人民网记者 杜燕飞

能源是经济社会发展的重要物质基础。油气行业既是能源生产大户，也是能源消耗大户。“双碳”目标背景下，加快油气行业绿色低碳转型势在必行。

日前发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快油气勘探开发与新能源融合发展。

当前，在政策引导下，油气企业加强油气勘探开发与新能源融合发展，大力推进节能降碳改造，加快绿色油气田建设，提升经济发展的“绿色含量”。

电站是海上油气平台的“心脏”，通常由自产油气燃烧提供电能。在这过程中会排放大量的高温烟气，成为海上油气开发主要的碳排放来源之一。日前，全球首套5兆瓦级海上高温烟气余热发电装置在天津完成测试，即将在文昌9-7油田开发项目中示范应用。

据测算，该发电装置应用后，主电站综合能效预计提升7%，年发电量达0.4亿千瓦时，累计节省天然气消耗约3亿立方米，减少二氧化碳排放约80万吨，相当于植树造林750万棵。未来，该技术将适用于我国海上油气平台电站，助力实现节能减排、降本增效。

除了实施节能降碳外，构建绿色低碳生产体系也是油气行业绿色低碳转型的有效途径之一。在辽宁，世界首座电热熔盐储能注汽试验站在辽河油田投产。该站创新采用电热熔盐储能注汽技术，将电转化为热能储存在熔盐中，通过水与熔盐连续换热，产生295摄氏度高温湿饱和蒸汽，再注入井下，用于稠油开发。据测算，每年可替代燃气蒸汽1600万吨，减耗天然气10.4亿立方米，减排二氧化碳225万吨，消纳谷时电、绿电108亿千瓦时，储能规模464万千瓦。

此外，多家油气行业加快油气勘探开发与新能源融合发展，取得明显成效。例如，大庆喇嘛甸油田低碳示范区，数万块光伏板向阳而立，一台台风机转动着巨大的叶片，源源不断地输出绿色电力，驱动远处的抽油机作业。今年上半年，该区光伏项目发电量950万千瓦时、风电项目发电量6257.48万千瓦时；节约标煤1.91万吨，减排二氧化碳4.86万吨。

国家能源局此前印发的《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025年）》提出，到2025年，通过油气促进新能源高效开发利用，替代勘探开发自用油气，累计清洁替代增加天然气商品供应量约45亿立方米。大力推进油气企业发展新能源产业，持续推动能源生产供应结构转型升级。

专家表示，当前，我国有些老油区逐步进入开发后期，需要依托油区及周边资源，以油气产业为基础加强新能源新材料新业务开发利用，推动传统油气生产向综合能源开发利用和新材料制造基地转型发展，形成油气上游领域与新能源新产业融合、多能互补的发展新格局，持续推动能源生产供应结构转型升级。

(责编：王仁宏、吕骞)

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