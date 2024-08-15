新华社北京8月15日电 商务部、海关总署15日联合发布公告，决定对部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制。

商务部新闻发言人当日回应称，中国借鉴国际做法，并根据自身需要，对有关物项实施出口管制，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。

这位发言人说，上述政策将于2024年9月15日起正式施行。对锑、超硬材料相关物项实施出口管制系国际通行做法。相关政策不针对任何特定国家和地区。出口符合相关规定的，将予以许可。中国政府坚定维护世界和平和周边地区稳定，保障全球产业链供应链安全，促进合规贸易发展。同时，反对任何国家和地区利用来自中国的管制物项，从事损害中国国家主权、安全、发展利益的活动。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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