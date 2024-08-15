商务部回应对锑等物项实施出口管制
2024年08月15日18:22 | 来源：新华网
小字号
新华社北京8月15日电 商务部、海关总署15日联合发布公告，决定对部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制。
商务部新闻发言人当日回应称，中国借鉴国际做法，并根据自身需要，对有关物项实施出口管制，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。
这位发言人说，上述政策将于2024年9月15日起正式施行。对锑、超硬材料相关物项实施出口管制系国际通行做法。相关政策不针对任何特定国家和地区。出口符合相关规定的，将予以许可。中国政府坚定维护世界和平和周边地区稳定，保障全球产业链供应链安全，促进合规贸易发展。同时，反对任何国家和地区利用来自中国的管制物项，从事损害中国国家主权、安全、发展利益的活动。
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 7月工业生产保持较快增长 产业结构持续优化
- 人民网北京8月15日电 （记者罗知之）工业是国民经济的主体和增长引擎，工业稳则经济稳。国家统计局最新公布的数据显示，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.1%，环比增长0.35%。…
- 评论
- 关注