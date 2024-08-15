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7月跨境资金流动形势向好 货物贸易支撑作用进一步增强

2024年08月15日18:48 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局15日发布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，7月跨境资金流动形势向好，货物贸易等主要流入渠道的支撑作用进一步增强。

数据显示，2024年7月，银行结汇1847亿美元，售汇2392亿美元；银行代客涉外收入6221亿美元，对外付款6359亿美元。2024年1至7月，银行累计结汇12483亿美元，累计售汇14165亿美元；银行代客累计涉外收入40308亿美元，累计对外付款41036亿美元。

国家外汇管理局相关负责人表示，7月银行代客涉外收入环比增长9%，支出增长7%，收支逆差环比收窄41%。其中，我国对外贸易持续较快增长，带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%，规模为历史同期最高水平；外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。

民生银行首席经济学家温彬表示，当前，我国政策层面对新质生产力的支持将打造更多出口增长点，跨境电商、离岸贸易等外贸新业态持续涌现，与“一带一路”共建国家经贸合作日益加深。在多重有利因素支持下，出口有基础保持中高速增长，继续在稳定跨境资金流动方面发挥基本盘作用。

对于外资增持境内债券，业内人士认为，当前，我国经济长期向好趋势没有改变，各项宏观政策持续发力，国内经济持续回升向好，这为境外投资者提供了良好稳定的宏观环境。与此同时，人民币在全球跨境交易使用中的占比稳步上升，人民币的国际影响力在逐步增强，人民币资产已经成为境外机构全球投资布局的重要选择。

“未来随着内外部环境改善，我国跨境资金流动平稳运行的积极因素将进一步增多。”上述负责人说，从内部看，党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，有力提振市场信心，国内经济回升向好的态势将得到巩固和增强；外汇领域改革开放持续深化，外汇市场韧性将继续提升。从外部看，国际贸易有望恢复增长，世界贸易组织预计2024年全球货物贸易量将由2023年下降1.2%转为增长2.6%左右。同时，美联储降息预期增强，近期非美主要货币企稳回升，国际汇市环境有望逐步改善。

(责编：王仁宏、吕骞)
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