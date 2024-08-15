人民网北京8月15日电 （记者杜燕飞）距离第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）开幕不到百日。中央企业作为进博会采购成交“国家队”，持续为进博会“越办越好”贡献力量。

日前，为了进一步为进博会参展商与中央企业开展经贸领域合作建通道、搭平台，中国国际进口博览局首次启动“进博会走进央企”系列活动，首站走进中国海油，来自进博会技术装备和服务贸易展区的24家参展商受邀参加。

中国国际进口博览局副局长吴政平表示，今年首次举办“进博会走进央企”活动，将进一步放大进博会溢出效应，为中央企业与进博会参展商开展经贸领域务实合作搭建新平台、创造新商机，助力加快构建新发展格局，让中国大市场成为世界大机遇。希望通过本次活动，拉紧双方合作纽带，推动海洋油气行业高质量发展迈上新台阶。

国务院国资委国际合作局一级巡视员徐爱波表示，国资央企连续参加进博会，发挥采购成交国家队作用，并且提供电力、运输、通信、安保等服务保障，为进博会“越办越好”，贡献了国资央企力量。

参加活动的参展商表示，“本次活动搭建了高效沟通桥梁，让我们能够更直接地理解客户需求，更精准地对接市场发展”“活动促进了我们与合作伙伴之间的沟通，更让我们能够探索并扩大投资机会，更好地服务于我们在中国的客户和消费者”“活动进一步坚定了公司将创新和定制解决方案带到中国市场的决心，尤其是在石油和天然气以及电力行业等关键领域”“期待有更多这样的机会，更多地了解国有企业，探索潜在的合作机会”……

中国海油党组成员、副总经理汪剑波表示，前6届进博会，中国海油累计签约金额超600亿美元，展现了中央企业扩大对外合作的意愿。公司将利用好进博会这一高质量平台，与各国伙伴进一步深化合作，共同为能源行业的可持续发展注入更多活力。

(责编：王仁宏、吕骞)

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