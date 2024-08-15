人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

放大溢出效应 “进博会走进央企”系列活动启动

2024年08月15日18:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月15日电 （记者杜燕飞）距离第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）开幕不到百日。中央企业作为进博会采购成交“国家队”，持续为进博会“越办越好”贡献力量。

日前，为了进一步为进博会参展商与中央企业开展经贸领域合作建通道、搭平台，中国国际进口博览局首次启动“进博会走进央企”系列活动，首站走进中国海油，来自进博会技术装备和服务贸易展区的24家参展商受邀参加。

中国国际进口博览局副局长吴政平表示，今年首次举办“进博会走进央企”活动，将进一步放大进博会溢出效应，为中央企业与进博会参展商开展经贸领域务实合作搭建新平台、创造新商机，助力加快构建新发展格局，让中国大市场成为世界大机遇。希望通过本次活动，拉紧双方合作纽带，推动海洋油气行业高质量发展迈上新台阶。

国务院国资委国际合作局一级巡视员徐爱波表示，国资央企连续参加进博会，发挥采购成交国家队作用，并且提供电力、运输、通信、安保等服务保障，为进博会“越办越好”，贡献了国资央企力量。

参加活动的参展商表示，“本次活动搭建了高效沟通桥梁，让我们能够更直接地理解客户需求，更精准地对接市场发展”“活动促进了我们与合作伙伴之间的沟通，更让我们能够探索并扩大投资机会，更好地服务于我们在中国的客户和消费者”“活动进一步坚定了公司将创新和定制解决方案带到中国市场的决心，尤其是在石油和天然气以及电力行业等关键领域”“期待有更多这样的机会，更多地了解国有企业，探索潜在的合作机会”……

中国海油党组成员、副总经理汪剑波表示，前6届进博会，中国海油累计签约金额超600亿美元，展现了中央企业扩大对外合作的意愿。公司将利用好进博会这一高质量平台，与各国伙伴进一步深化合作，共同为能源行业的可持续发展注入更多活力。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
7月工业生产保持较快增长 产业结构持续优化
　　人民网北京8月15日电 （记者罗知之）工业是国民经济的主体和增长引擎，工业稳则经济稳。国家统计局最新公布的数据显示，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.1%，环比增长0.35%。…
走出家门探寻“致富路” 对外劳务合作迎广阔发展空间
　　人民网北京8月15日电 （记者栗翘楚）近日，中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什市区块一企业获得对外劳务合作经营资格证书，标志着自贸试验区喀什市区块在对外劳务合作领域又迈出一步。 喀什地区商务局党组成员、副局长张认表示，有了这张证书，标志着对外劳务合作服务迈入正规化、市场化、专业化的新轨道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部