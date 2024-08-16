本报记者 邱海峰

江苏省仪征市积极推进纺织产业升级改造，鼓励并引导企业开展科技创新、设备更新，实现高端纤维材料生产装备智联化、制造数字化，助推经济高质量发展。图为工人在该市一家纺织企业的生产车间工作。

孟德龙摄（人民视觉）

聚焦大规模设备更新，多地最近发布新举措：福建省厦门市加大对工业领域设备更新的融资支持，河南省鹤壁市对相关企业设备更新给予贴息、补贴，四川省攀枝花市提出加快低效设备更新和自动化升级……专家表示，设备更新行动实施以来，成效持续显现，有力拉动投资增长。针对部分企业面临的资金短缺、达不到项目申报门槛等方面问题，新的支持举措还在推出，有望激励更多企业实施设备更新。

企业积极响应

企业是设备更新的关键主体。随着一系列政策举措出台落地，不少企业积极推进设备更新。

在吉林，凌云工业股份有限公司长春分公司前不久投资4500万元更新了一条新能源电池壳体生产线。公司财务人员董守信介绍，前期的确需要些投资，但新的生产线可以明显提升产品质量，产能较以往预计提高20%。“期间，我们享受到一些税收优惠政策，减轻了资金压力。”董守信说。

在山东，德纳（山东）电机有限公司依托现有厂房新搭建2条生产线及配套设备。“通过技术和设备的改造升级，公司电机年产能有望提升至1.5万台，这将显著提升我们的竞争优势。”该公司项目负责人说。

今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新行动，推进重点行业设备更新改造，加快建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，提升教育文旅医疗设备水平。

国家统计局投资司首席统计师罗毅飞表示，各地区各部门加力支持大规模设备更新，积极推动政策落地显效，设备购置投资增长引领全部投资。1—7月份，设备工器具购置投资同比增长17.0%，增速比全部投资高13.4个百分点；拉动全部投资增长2.2个百分点，比上半年提高0.1个百分点。

更多真金白银支持

设备更新加快推进的同时，相关调研显示，一些有设备更新意愿的企业，因为资金短缺等方面问题，没有条件及时更新设备。

近日，国家发展改革委等部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（以下简称《若干措施》），明确加大设备更新支持力度。国家发展改革委副主任赵辰昕表示：“为了切实帮助企业解决困难、加快助力产业高端化智能化绿色化发展，我们在坚持尊重市场规律、更好发挥市场作用的基础上，拿出更多真金白银，激励更多企业实施设备更新。”

《若干措施》提出，安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金加大对设备更新的支持力度。赵辰昕介绍，针对部分企业面临的资金短缺问题，将拿出设备更新资金规模近1500亿元。

除超长期特别国债资金，还有设备更新贷款贴息政策。财政部经济建设司司长符金陵介绍，中央财政将安排200亿元，通过“一加一提一优”，推动贴息政策落实落细。具体看，中央财政贴息比例从1个百分点，提高到1.5个百分点；中央财政向省级财政预拨贴息资金，省级财政按季度向银行预拨贴息资金，银行在收息时直接扣除，经营主体可直接享受优惠信贷利率。

地方也在积极推出支持举措。江苏省工信厅投资与技术改造处处长马克表示，为更好服务资金能力不足的中小微企业，江苏推出担保总规模200亿元的“设备担”，单户企业担保额度最高5000万元，且不超过企业购置更新改造设备投入金额的70%。

不断扩大支持范围

工业等领域设备更新项目申报门槛较高、中小企业项目难以满足要求等问题也困扰着一些企业。

“我们充分考虑不同领域、不同类型项目的特点，降低资金申报的门槛，有效支持单体规模小、但是点多量大面广的设备更新和技术改造。”赵辰昕说，根据《若干措施》，将不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求。

“我们还不断扩大支持范围，将老旧电梯、能源电力等领域设备更新纳入超长期特别国债支持范围。”赵辰昕说，目前我国有约80万台电梯的使用年限超过15年，其中约17万台电梯的使用年限超过20年，后续几年超期服役的老旧电梯数量还将持续增加。为此，将老旧电梯等设备更新纳入支持范围，通过加快更新改造，提升设备安全可靠水平，切实办好关系群众利益的民心工程。

赵辰昕表示，为进一步精准有效地给予资金支持，将结合不同类型项目特点，综合采取“打捆申报、打捆下达”“地方审核、国家复核”等方式，简化项目申报和审批流程，切实提高办事效率，让实实在在的政策尽快传递到企业和群众。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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