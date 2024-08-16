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内嵌式AI应用升级用户体验

本报记者 叶 子
2024年08月16日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　应用画面截图。
　　受访者供图

　　近段时间，不少用户发现自己经常使用的APP“变聪明了”。例如，使用搜索软件寻找答案时，页面上会自动跳出一个由AI提供的回答；使用购物软件选购商品时，APP里多了一个智能购物助手，能够帮助推荐和筛选……

　　数据监测机构近日发布的《2024年中国移动互联网半年报告》显示，各种技术形态的AIGC（人工智能生产内容）应用正在迎来大爆发。其中，国内流量规模排名前20的超级APP，集体发力内嵌式AI应用，成为AIGC类APP之外的另一股主力军。

　　AI助手上岗

　　“前阵子，我想给女朋友挑选一个七夕节礼物，体验了购物APP上AI购物助手的功能，还挺好用！”家住北京市昌平区的肖先生说，AI购物助手询问了他一些问题以明确送礼需求，如女朋友的年龄段、她喜欢的风格、礼品的价格区间等，最终推荐一系列商品。

　　肖先生使用的这款内嵌式AI应用叫京东京言，据其相关负责人介绍，京东京言2023年10月上线，是一款基于生成式AI技术的智能购物助手。目前，京言在商品导购方面提供一系列功能，包括商品选购建议和使用经验分享、在用户决策困难时提供多款商品对比、围绕单个商品的核心功能介绍及用户评价总结，还有特定场景的灵感激发（如送礼场景）等。此外，京言还具备链接京东服务的能力，如物流查询、优惠查找、生活缴费等，方便用户一站式直达京东全链路服务。

　　“网购的时候，同类型商品很多，尤其是女性的美妆护肤产品等我并不是很熟悉，AI购物助手不仅做了产品推荐，还帮我划重点，提取出上万条评论里的关键词，反应速度快，起到了很好的辅助效果。”肖先生说。

　　在浙江杭州工作的李女士同样感到内嵌式AI应用的实用。最近，她在和朋友们聊到体育运动话题时，搜索了男子100米自由泳世界纪录，首条出现了一个“AI智能回答”。AI不仅准确回答了她的问题，还告诉她中国选手潘展乐在2024年巴黎奥运会刷新纪录等背景信息，她感到非常方便。

　　事实上，许多搜索类APP都已增加AI功能。例如，在百度搜索里，除了在搜索页首条呈现的“AI智能回答”，还有“图文搜”等多模态搜索AI功能、满足专业图文创作的“AI图片助手”“AI祝福语和AI创意短文案”等功能，可以拍照搜索答案、智能抠图、让AI生成祝福文案等。

　　据百度搜索相关负责人介绍，“AI智能回答”目前是百度搜索应用最广、用户感知度最强的AI产品，它基于百度文心大模型，通过模型分析总结、多模态答案组织、垂直智能体调度以及问题深度解析，可以让搜索结果的答案更高效、更智能、更专业。

　　应用场景多样

　　记者了解到，在日常工作生活中的诸多场景中，类似的内嵌式AI应用都已上线。这些直接可用的AI产品能提供增值体验、辅助用户决策，让C端用户体验到AI的便捷。

　　例如，在办公软件里，每个人、每家企业每天会生成大量信息。以往，用户要从海量的碎片化信息中筛选重点；如今，AI助手就能进行整理、总结与提炼，为用户呈现清晰的知识网络。例如，根据不同用户的日程、文档、会议纪要等信息，AI能快速生成个性化的总结周报。又如，基于社交平台上的某个热门话题进行营销策划时，可以由“市场分析助理”“创意助理”“活动策划助理”3个AI助理自动协作，完成从找到热点事件到分析事件、然后形成创意、最终完成一次活动策划的全过程。

　　在外卖软件里，也有了AI助手。它能为用户提供个性化的外卖商品及用餐建议，可以根据商品信息进行分类，给出推荐理由，而且连接了本地的实体商户等零售供给，用户可以从AI助手的推荐列表中直接下单。

　　《2024年中国移动互联网半年报告》指出，国内流量规模前20的超级APP，集体发力内嵌式AI应用，主要分为智能助理、智能搜索、智能导购等方向，与各家业务场景强结合，突出对消费者的实用性。

　　元战略智库高级研究员、清华大学战略与安全研究中心特约专家朱荣生接受本报采访时表示，面向C端的AI产品正迅速成为未来技术发展的重要方向，其主要优势体现在多个方面。首先，这些产品能够提供个性化体验，通过分析用户的行为和偏好，智能推荐系统能够精准推送符合用户兴趣的内容，从而提升用户的满意度和黏性。其次，AI技术在自动化方面的应用显著提高了效率，比如智能助手可以自动处理日程管理和信息检索等日常事务，节省用户的时间和精力。此外，AI产品能够实时处理和反馈用户请求，例如语音助手和聊天机器人可以快速回应用户的查询，提升互动体验。

　　持续优化体验

　　对于广大用户来说，AI助手的功能越来越普及。截至目前，京东京言的累计用户数已超过2000万。新升级的钉钉推出多Agent协同功能，每天调用量超1000万次。支付宝的AI金融助理在今年6月的月活规模已达5900万。

　　上海人工智能研究院总工程师王资凯认为，对于超级APP来说，内嵌式AI是用AI焕新平台服务体验和业务生态的战略级机会。相比独立APP，内嵌式AI能够充分利用、发挥平台本身积累的产品能力和商家生态，技术形式更敏捷，切换成本更低，会和独立APP一样成为AIGC主流的技术形态。

　　朱荣生分析，数据分析是AI产品的一大优势，通过对大量数据的深入分析，这些产品可以提取有价值的洞察，帮助企业更好地理解市场和用户需求。AI产品还具有成本效益，通过减少对人工的依赖和提高操作效率，降低企业的运营成本。此外，AI产品在技术创新方面不断拓展边界，拥有无限潜力。这些优势共同推动了面向C端的AI产品在市场中的广泛应用和快速发展。

　　业内人士指出，技术形态的选择通常取决于产品在不同发展阶段的需求，从长远看，随着行业和技术发展，未来AI的技术形态可能会更加多样，并有望与更多智能硬件载体相结合。同时也应注意，各类型AI应用都需要在准确度、体验感、安全性上持续优化，不断提升用户满意度。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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