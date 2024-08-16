本报北京8月15日电 （记者李心萍）国家统计局15日公布7月国民经济运行数据，经济运行延续总体平稳、稳中有进的发展态势，高质量发展扎实推进。

生产供给稳定增加。工业生产保持较快增长，7月，规模以上工业增加值同比增长5.1%，环比增长0.35%。服务业小幅回升，7月，服务业生产指数同比增长4.8%，其中，暑期旅游出行人数增多，带动相关的交通运输、仓储和邮政业生产指数同比增长5.3%，快于全部服务业增速。

市场需求继续恢复。随着促消费政策的持续显效，商品零售有所加快，服务消费潜力继续释放，市场销售增速回升。7月，社会消费品零售总额同比增长2.7%，比上个月加快0.7个百分点。随着大规模设备更新政策效应持续释放，拉动投资规模继续扩大。1至7月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.6%，扣除房地产开发投资，全国固定资产投资同比增长8.0%。

货物进出口较快增长。7月，货物进出口总额36758亿元，同比增长6.5%。其中，出口21389亿元，同比增长6.5%；进口15369亿元，同比增长6.6%。

高质量发展取得新进展。新兴产业快速成长，7月，虚拟现实设备产品产量同比增长55.7%，服务机器人产量同比增长41.6%，经济新的增长点逐步形成。绿色产品持续壮大，新能源汽车产量同比增长27.8%，充电桩产量同比增长34.9%，风力发电机组产量同比增长39.6%，有力增强经济上行动力。（相关报道见第四版）

《 人民日报 》（ 2024年08月16日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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