人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

七月经济运行总体平稳、稳中有进（新数据 新看点）

消费潜力继续释放 新兴产业快速成长

2024年08月16日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月15日电  （记者李心萍）国家统计局15日公布7月国民经济运行数据，经济运行延续总体平稳、稳中有进的发展态势，高质量发展扎实推进。

　　生产供给稳定增加。工业生产保持较快增长，7月，规模以上工业增加值同比增长5.1%，环比增长0.35%。服务业小幅回升，7月，服务业生产指数同比增长4.8%，其中，暑期旅游出行人数增多，带动相关的交通运输、仓储和邮政业生产指数同比增长5.3%，快于全部服务业增速。

　　市场需求继续恢复。随着促消费政策的持续显效，商品零售有所加快，服务消费潜力继续释放，市场销售增速回升。7月，社会消费品零售总额同比增长2.7%，比上个月加快0.7个百分点。随着大规模设备更新政策效应持续释放，拉动投资规模继续扩大。1至7月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.6%，扣除房地产开发投资，全国固定资产投资同比增长8.0%。

　　货物进出口较快增长。7月，货物进出口总额36758亿元，同比增长6.5%。其中，出口21389亿元，同比增长6.5%；进口15369亿元，同比增长6.6%。

　　高质量发展取得新进展。新兴产业快速成长，7月，虚拟现实设备产品产量同比增长55.7%，服务机器人产量同比增长41.6%，经济新的增长点逐步形成。绿色产品持续壮大，新能源汽车产量同比增长27.8%，充电桩产量同比增长34.9%，风力发电机组产量同比增长39.6%，有力增强经济上行动力。（相关报道见第四版）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月16日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
7月工业生产保持较快增长 产业结构持续优化
　　人民网北京8月15日电 （记者罗知之）工业是国民经济的主体和增长引擎，工业稳则经济稳。国家统计局最新公布的数据显示，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.1%，环比增长0.35%。…
走出家门探寻“致富路” 对外劳务合作迎广阔发展空间
　　人民网北京8月15日电 （记者栗翘楚）近日，中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什市区块一企业获得对外劳务合作经营资格证书，标志着自贸试验区喀什市区块在对外劳务合作领域又迈出一步。 喀什地区商务局党组成员、副局长张认表示，有了这张证书，标志着对外劳务合作服务迈入正规化、市场化、专业化的新轨道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部